Los problemas de salud de María Jiménez le dan una tregua a ella y a su familia. La cantante parece que remonta y presenta una mejoría desde que las complicaciones en el postoperatorio de la intervención a la que se tuvo que someter de urgencia por un problema digestivo la tiene ingresada desde la segunda quincena de mayo.

Su hermana, Isabel Jiménez, se ha pronunciado a propósito de la salud de María y ha sido la que ha confirmado las buenas noticias que llegan desde el hospital Virgen del Rocío de Sevilla al que fue trasladada hace unos días y donde continúa hospitalizada.

"Está totalmente consciente. Ella me mira, me quiere hablar pero no puede de momento. La verdad es que ha sido un subidón lo que nos ha dado", afirma esperanzada. La hermana de la intérprete de Se acabó quería darle una sorpresa y acudía a una procesión en Triana para grabarla y enseñársela después en el hospital. "Si no fuera porque mi hermana tiene la mejoría que tiene, yo no estaría aquí. Como ayer me dio una alegría aquí estoy, le voy a grabar un poquito para cuando llegue al hospital", contó en un animado tono de voz.

No cabe duda de que esta reacción positiva de María, después de la angustia a la que ha sumido a todo su círculo íntimo, ha supuesto una inyección de optimismo para todos.