María Monasterio: arte andaluz al servicio de los pequeños detalles

María Monasterio se ha convertido en la protagonista del homenaje a la luz del sur que ha brindado Cervezas Alhambra con Numeradas Serie Andalucía. La artista, afincada en Casa Bermeja, ha diseñado tres piezas de cerámica que forman una vajilla inspirada en los ingredientes y en los momentos de disfrute de las nuevas cervezas de la marca centenaria.

–¿Cómo surgió la posibilidad de colaborar con las nuevas cervezas Numeradas Serie Andalucía? –Cervezas Alhambra se puso en contacto conmigo para ofrecerme el proyecto. La idea que me transmitieron cuadraba mucho con mi forma de pensar. A ellos les gustaban mucho mis trabajos para diferentes restaurantes de España y me pidieron que hiciera algo para esta serie. Hemos hecho una edición limitada que pone en valor la artesanía, la investigación y el diseño.

La prestigiosa ceramista ha diseñado con mucho mimo y cariño las tres piezas de cerámica de Numeradas Andalucía. / CERVEZAS ALHAMBRA

–¿En qué ha consistido la colaboración con Cervezas Alhambra? –La colaboración era hacer un homenaje a la luz del sur, a la luz de Andalucía. Son unas cervezas muy experimentales que buscan explorar la diversidad de nuestra tierra a través de sabores y aromas. Teníamos el azahar para el aperitivo a medio día, la salicornia para la sobremesa al atardecer y la matalahúva para el anochecer.

–¿Cómo ha transcurrido el proceso de creación de las tres piezas de cerámica? –Esto es como un ritual. Empiezo pensando en la idea y luego la voy plasmando en el cuaderno con unos bocetos. En esta ocasión, nos hemos inspirado en los ingredientes de las tres cervezas numeradas con la luz de los distintos momentos del día. La luz se ha materializado en el color de cada una de ellas.

–Háblanos de su trayectoria profesional, ¿desde cuándo se dedica a la cerámica? –En realidad hice la carrera de Arquitectura, pero me sentía muy prisionera de la pantalla y el ordenador. Echaba en falta el poder crear cosas con las manos, modelar, dibujar… Cuando termine la carrera necesitaba hacer otra cosa, era una necesidad vital. Me metí en el módulo de alfarería porque la cerámica me llamaba la atención y tengo un tío que se dedica a ello, lo que facilitaba mucho las casas de cara al futuro. Cuando acabé el módulo me percate de que la cerámica era lo que realmente me gustaba.

–¿Dónde se pueden adquirir los tres estuches de edición limitada? –Se pueden comprar en la tienda online de Mahou. Son una edición limitada, son 50 unidades de cada cerveza. Es un pack muy bonito, tanto por la pieza de cerámica como por el envoltorio en el que se integra, en el que también he participado haciendo unos dibujos que reflejarán el concepto de cada pieza. La pieza de cerámica está hecha a mano con mucho mimo y un diseño único. Es un magnífico regalo para el Día del Padre.