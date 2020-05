María Pombo podría padecer esclerosis

María Pombo ha reaparecido en su Instagram tras varias semanas apartada de esta red social. La influencer ha explicado a sus seguidores los motivos de su ausencia y ha revelado un grave problema de salud que, a falta del diagnóstico definitivo, ha generado preocupación en su entorno cercano y en sus fans. "He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque he estado sintiendo unos hormigueos bastantes extraños en el cuerpo", comenta. "Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a estos síntomas", continúa. "No tengo el diagnóstico al cien por cien. Necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto", y asegura que todavía quedan "unos veinte días" hasta conocer su dolencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 22 May, 2020 a las 8:39 PDT

A pesar del la impactante noticia, María ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que se siente "tremendamente afortunada de que sea esto y no nada más grave". Y es que convivir con esta enfermedad la ha ayudado a relativizar su gravedad: "Es una enfermedad que ha avanzado muchísimo y sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era hace 20 años con lo que es ahora". Por eso lo afronta con positividad y confianza en que el diagnóstico precoz evite complicaciones. En su relato, María aprovecha para hacer una reflexión sobre la importancia de afrontar la adversidad con buena actitud: "Nuestra mente nos suele castigar antes de tiempo y al final nunca nada es tan malo como nos imaginamos", asevera, anunciando que va a estar "más desaparecida de lo normal" para asimilar este contratiempo. "Esto no quiere decir que estoy sufriendo o que lo estoy pasando mal, solo estaré asimilándolo".