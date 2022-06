María Teresa Campos: "Le dije a Rocío (Carrasco) 'yo no quiero morirme y que la gente crea que tú has sido una mala madre"

María Teresa Campos ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que habla de sus inicios en el Periodismo, de su familia y de amigos como Rocío Carrasco, a la que considera como una hija. "Yo quiero muchísimo a Rocío Carrasco. Es que yo he vivido todo lo de Rocío. Un día de Reyes le dije: Rocío, te voy a pedir un favor: mira yo estoy muy mayor y cualquier día me voy palante y yo no quiero morirme y que la gente crea que tú has sido una mala madre. Ella se quedó así y me dijo: 'No te preocupes que eso no va a pasar", habla de la hija de Rocío Jurado.

María Teresa reconoce que echa de menos la televisión y habla de las últimas polémicas que afectan a su familia. En la publicación, la presentadora cuenta cómo ve a sus hijas Terelu y Carmen en Sálvame, y qué le parece el trabajo en televisión y redes sociales de su nieta, Alejandra Rubio.

También confiesa que el fallecimiento de Jesús Hermida, el 4 de mayo de 2015, fue un duro trance para ella que aún no ha superado. "Una de las cosas que más daño me ha hecho ha sido la muerte de Jesús. He sufrido mucho", afirma.

La periodista repasa con Kiko Hernández, colaborador de Diez Minutos, sus inicios en el mundo de la radio, en su Málaga natal, cuando solo tenía 15 años y cómo, tras quedarse viuda, se trasladó a Madrid donde comenzó una nueva vida. "Hay una parte de mi vida, que no es la de Madrid, de la que nunca voy a hablar por mis hijas. De mi marido y de cuando se quitó la vida", sostiene, y revela que en la capital descubrió un mundo nuevo. "Cuando vine a Madrid fue como empezar a vivir ¡me puse las botas! Me puse al corriente en cuanto a relaciones", asegura divertida, y desvela una curiosa anécdota que ocurrió durante su etapa de trabajo en las ondas: "Me fumé un porro con Sabina cuando le entrevisté en la radio".

A Edmundo Bigote Arrocet, su última pareja conocida, no le menciona, pero sí alude a su deseo de quedarse como está sentimentalmente, soltera. "No me planteo encontrar a alguien. Es en lo último en lo que pienso", dice.