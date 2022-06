Marta Luisa de Noruega y su novio denuncian haber recibido amenazas de muerte

Debería ser un momento feliz para la princesa Marta Luisa de Noruega y su novio, el chamán Durek Verret, tras anunciar su compromiso hace una semana. Pero la ilusión por la futura boda y la alegría por la fiesta de pedida de mano se han visto empañadas por las amenazas racistas de odio y de muerte que está recibiendo la pareja, como ellos mismos han trasmitido a través de un vídeo en sus redes sociales.

"No quieren ver a un hombre negro en la familia real, porque nunca ha pasado", afirma la hija de los reyes Harald y Sonia de Noruega. "He visto a gente que me habla muy bien y que luego se vuelve hacia Durek y son horribles: no le tocan la mano o le dicen cosas malas", relata Marta Luisa. "Es diferente cuando un hombre elige a una mujer de color porque es un hombre... pero que una princesa elija a un hombre de color, nunca se ha hecho en la historia, por lo que es muy difícil para las personas gestionar eso. No quieren a los Bridgerton, quieren verlo en la televisión, pero no quieren a los verdaderos Bridgerton, que somos nosotros, por lo que se enfadan mucho y dicen cosas realmente malas", añade la princesa en un alegato en el que muestra su alarma y preocupación por la situación.

A pesar de la oposición de algunas personas a su próximo enlace, la princesa y su pareja ya han celebrado la fiesta de compromiso, cuyos detalles han desvelado a la revista People en una extensa entrevista. También han contado lo orgullosos y expectantes que se encuentran por emprender este proyecto en común. "Yo estaba muy nervioso", reconoce Verret, "porque me venían muchas emociones, miedos, estrés y deseos de que todo fuera perfecto para mi amada". Por su parte, la princesa ha confesado que su futura unión con Durek Verrett es un auténtico sueño hecho realidad para ella. "Estaba en shock y esta enorme ola de emociones me traspasó, haciéndome temblar. Fue tan emocionante y fantástico que el hombre que amo más que nada en el mundo hincara la rodilla y pidiera mi mano en matrimonio...", explica Marta Luisa por su parte.