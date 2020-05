Meghan Markle pierde el primer asalto ante la prensa sensacionalista

La editora del tabloide británico Mail on Sunday ha ganado este viernes la primera batalla legal por la querella que Meghan Markle interpuso por haber publicado, sin su consentimiento, fragmentos de una carta privada que envió a su padre, Thomas Markle.

En el fallo, el Tribunal Superior rechaza partes de la demanda en la que duquesa de Sussex acusa al grupo Associated Newspapers de haber actuado "deshonestamente" al omitir ciertas partes de la misiva dirigida a su progenitor. La ex actriz, que junto a su marido, el príncipe Enrique, dejó de representar a la monarquía británica a finales de marzo, ha demandado a Associated Newspapers por la publicación en total de cinco artículos, dos en el Mail on Sunday y tres en MailOnline, en febrero de 2019.

Las piezas reproducían extractos de una carta que escribió a mano y envió a su padre en agosto de 2018, cinco meses después de contraer matrimonio con el nieto de Isabel II, un enlace al que Thomas Markle no acudió. Eso sí, ésta ha sido sólo una vista previa del juicio, para el que aún no se ha fijado fecha.