Los mejores looks 'royals' de las populares carreras de Ascot

Las carreras de Royal Ascot, una de las citas más glamurosas para la familia real británica se celebran este año del 14 al 18 de junio en el hipódromo más célebre del mundo. Ascot es algo más que una simple carrera donde se pueden ver a los mejores caballos del mundo, siendo un escaparate de tocados, pamelas, vestidos de cóctel… Todo ello bajo el embrujo british. La competición hípica da lugar a que la elite inglesa muestre sus mejores galas durante los días de carreras. Por ello, vamos a analizar los looks más icónicos que han pasado por el hipódromo más rutilante del mundo. Más de 300 años de historia han dado para mucho.

Entre los mejores estilismos se encuentran miembros de la familia real británica, como no podía ser menos, con la reina Isabel II a la cabeza, sin olvidarnos de Diana de Gales, Kate Middleton, Meghan Markle, Sofía de Wessex o Eugenia de York. También otras royals como Máxima de Holanda y Mary de Dinamarca han dejado su impronta en este popular evento. Una cita ineludible en el calendario británico que se ha convertido con el paso de los años en la carrera del tocado, la pamela o el sombrero.

Kate Middleton ha ido refinando sus looks año tras año. Si su primera aparición fue en vaqueros y botas junto a sus amigos, su papel de royal ha sofisticado sus estilismos. En el 2019 se coronó con un magnífico dos piezas de la firma Elie Saab. El conjunto estaba formado por una blusa y falda midi en tejido de tul de color azul cielo. Sin duda, uno de los mejores looks que han desfilado por el hipódromo. Falta por ver cuál será la elección para este año, aunque conociendo el gusto y el porte de la princesa seguro que no defrauda.

Máxima de Holanda acudió en 2019 en calidad de invitada a las carreras de Royal Ascot. La mujer del rey Guillermo apostó por un vestido midi, de color champán, que pertenecía a la firma Natan. El vestido lo combinó con una pamela de flores de tela que llamó la atención de los presentes por sus grandes dimensiones.

En el año 2018 vimos un look sencillo y repleto de elegancia que lució Meghan Markle. El vestido, de estilo camisero, era de Givenchy. Meghan se decantó por una combinación del negro y el blanco. Su look lo completó con una pamela ladeada de Philip Treacy.

Mary de Dinamarca lució en 2016 un vestido rojo de Marc Jacobs. El traje, de manga corta, contaba con una pequeña abertura en el escote. El look se completó con una falda fluida y un tocado floral.

Para recordar la figura de Diana de Gales en Ascot nos tenemos que remontar a tiempos más lejanos. Lady Di siempre fue una adelantada a su tiempo y en las populares carreras ha vestido diferentes estilismos. Uno de los más destacados y sorprendentes fue una combinación de azul y blanco de la marca Philip Somerville que lució en 1989.

De la reina Isabel II nos quedamos con su look más reciente. En 2021 apostó por un abrigo de color agua marina, uno de los favoritos de la reina, y un sombrero de flores en tonos corales.