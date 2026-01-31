Las mejores trufas de Madrid Fusión se subastan a beneficio de las víctimas de Adamuz

Madrid Fusión 2026 volvió a convertir la Subasta de la Trufa Negra de Teruel en uno de los momentos más emotivos y solidarios del congreso. Esta tarde, en el escenario Madrid Fusión Experience, dos trufas excepcionales, una de más de 500 gramos y otra superior a los 400, donadas por la Asociación de Truficultores de Teruel (ATRUTER) se subastaron por 15.000 euros, una cifra que demuestra el prestigio internacional del “diamante negro” turolense.

Los beneficios se destinarán íntegramente a apoyar a las víctimas y familias afectadas por el reciente accidente ferroviario en Adamuz.

La iniciativa, organizada por la Diputación Provincial de Teruel, la Cámara de Comercio de Teruel, ATRUTER y la Cofradía Gastronómica de la Trufa Negra de Teruel, repite el éxito de ediciones anteriores, como los 16.000 euros recaudados el año pasado para las víctimas de la Dana, y refuerza el compromiso solidario del sector.Durante el acto se nombró embajadora de la Trufa Negra de Teruel a la actriz y presentadora aragonesa Itziar Miranda, quien se une a una lista de figuras destacadas como Joan Roca o José Carlos Capel.

Su designación busca ampliar la proyección nacional e internacional del producto y del territorio turolense, principal productor mundial de Tuber melanosporum.La subasta formaba parte de la destacada presencia de Aragón como Comunidad Autónoma invitada en la 24ª edición de Madrid Fusión. La trufa ha sido el hilo conductor de una programación que une producto, territorio e innovación, con un stand del Gobierno de Aragón que representa a 21 empresas aragonesas, siete de ellas turolenses, gracias al convenio de promoción suscrito entre la Cámara de Comercio y la Diputación Provincial.

La agenda turolense en el congreso ha sido intensa: la Gala Madrid Fusión en la Real Casa de Correos incluyó dos creaciones protagonizadas por la trufa —un carpaccio de esturión de Sarrión con mantequilla trufada y perla negra, y una cuajada aragonesa de Celadas con miel del Prepirineo y guirlache. El martes. 400 profesionales disfrutaron de un desayuno con dulces tradicionales y un almuerzo con tapas maridadas con vinos y cava turolenses. Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, subrayó que “Aragón es el mayor productor de trufa del mundo, con cerca del 80 % de la producción mundial concentrada en Teruel”, y destacó que estamos en el pico de la temporada: “entre finales de enero y principios de febrero, cuando la trufa alcanza su máximo aroma y cualidades organolépticas”.

Para ella, la trufa negra es “el diamante negro de la gastronomía” y un embajador perfecto del territorio.Con esta acción, Aragón pone en valor la riqueza de su despensa, desde el Pirineo hasta el Maestrazgo, pasando por el Matarraña y el Bajo Aragón, y fortalece el nexo entre alta cocina, producto de excelencia y sostenibilidad territorial en uno de los foros gastronómicos más influyentes del planeta.