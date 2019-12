Melania Trump da la bienvenida a la Navidad

Como ya es una tradición para dar el pistoletazo de salida a la Navidad, Melania Trump ha abierto las puertas de la Casa Blanca para mostrar cómo han quedado todas las estancias después de haber pasado muchas semanas adornándolo todo cual cuento de Navidad se tratase. Abetos gigantes, rosas rojas en la chimenea, luces por doquier y un pasillo lleno de estrellas; nada es demasiado en la decoración navideña de la Casa Blanca con motivo de las próximas fiestas.

Tal y como dice la primera dama norteamericana en el vídeo que ha compartido en Twitter, "El espíritu de América esta brillando en la Casa Blanca. Estoy encantada de compartir esta preciosa exhibición de patriotismo con todos vosotros, y emocionada porque todo el mundo experimente la belleza de la época de Navidad".

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd