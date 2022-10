La metamorfosis de Philippe Junot, padre de Isabelle

La participación de Isabelle Junot en Masterchef Celebrity, el concurso de cocina de La 1, ha vuelto a colocar en el punto de mira a su padre, Philippe Junot. La vida del empresario ha sido muy intensa, coleccionando una serie de romances a su paso, entre ellos la boda con Carolina de Mónaco en 1978. Pese a la férrea oposición de Grace Kelly y el príncipe Rainiero, el donjuán de la década de los 70 conquistó el corazón de una jovencísima Carolina de Mónaco. Dos años después se divorciaron debido a los continuos rumores de infidelidades que llegaban por parte de su marido. Uno de los más sonados fue su supuesto affaire con la modelo Gianina Facio.

En octubre de 1987 contrajo matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, que a la postre sería la madre de sus tres primeros hijos: Isabelle, Victoria y Alexis. Un matrimonio que duró diez años y sentó las bases de un padre feliz y entregado a sus hijos. En el año 1996 protagonizó un sonado romance con Marta Chávarri, que casi dos décadas después se convertiría en su consuegra, tras la boda de Isabelle Junot con Álvaro Falcó. Un hecho que no ha pasado inadvertido en la versión celebrity del talent de cocina. Patricia Conde ha sido la encargada de hurgar en aquel episodio mientras compartía equipo con Isabelle. “¿Es verdad eso que me han contado, Isa? ¿Tu padre estuvo con tu suegra?”, le preguntó la presentadora. “Eso pregúntaselo a él”, le contestó en primera instancia, para después ofrecer más detalles. “No es algo que hablamos en casa, pero sí, es verdad, es bastante curioso y gracioso”, añadió. El interés no quedó en saco roto y Patricia Conde insistió: “¿Cómo fue el reencuentro en la boda?”, le preguntó. “Como nada, porque ya se habían reencontrado varias veces antes. Nos reunimos mucho en Madrid, comidas, cenitas, todos juntos. Todo fluye”, desveló.

Philippe Junot es hijo del político y millonario, Michel Junot, descendiente de Jean-Andoche Junot, duque de Abrantes y general que luchó junto a Napoleón. Como muestra de ello su apellido figura inscrito en el Arco del Triunfo de París. Al financiero y promotor inmobiliario le ha precedido una fama de playboy, que quedo ratificada cuando engatusó a Carolina de Mónaco en una fiesta de las altas esferas. El empresario era 17 años mayor que ella. Cuando se casaron, sin el apoyo de la familia real, ella tenía 21 años y él 37.

En la actualidad, Philippe Junot procesa una vida tranquila y sosegada. Su última relación conocida fue con la modelo sueca Helen Wendel, con la que tiene una hija en común, Chloe. No se le conoce pareja. Junot se dedica a sus negocios inmobiliarios entre París, Nueva York y Marbella. Aunque tiene su residencia establecida en Cannes, suele pasar largas temporadas de descanso en Marbella, ya alejado de la ajetreada vida pública que protagonizó en la década de los 70 y 80.