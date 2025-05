Michael Pitt, detenido por malos tratos a una ex pareja

El actor estadounidense Michael Pitt, conocido por series como Dawson crece o Boardwalk Empire fue arrestado el pasado viernes y luego puesto en libertad bajo fianza por supuestas agresiones sexuales y ataques a su exnovia, informó este miércoles la prensa especializada de EE.UU.

Pitt, que tiene 44 años, está acusado de dos cargos de abuso sexual en primer grado, además de estrangulamiento en segundo grado y de provocar lesiones por agresión con objetos contundentes. Al intérprete, que debe comparecer ante un tribunal el 17 de junio, se le investiga por cuatro incidentes que ocurrieron en su casa de Bushwick (Brooklyn, Nueva York) entre abril de 2020 y agosto de 2021.

La Fiscalía afirmó en una acusación formal que éste había manoseado a la fuerza a su entonces novia y que, meses después, la agredió sexualmente y la golpeó con una tabla de madera.

Además, presuntamente también atacó a la mujer con un bloque de cemento en junio de 2021 y dos meses después habría intentado estrangularla.

El intérprete de otros títulos como Soñadores, Siete Psicópatas o Hannibal se ha declarado inocente de los cargos y pagó una fianza de 15.000 dólares para ser puesto en libertad.

Su abogado, Cary London, dijo a la prensa que el actor es "un profesional consumado que jamás se plantearía cometer estos delitos" y que esperan "demostrar su inocencia con pruebas, no a través de los medios de comunicación".

Pitt fue arrestado previamente en julio de 2022 y acusado de agresión y hurto menor por presuntamente robarle el teléfono a un hombre y golpearlo repetidamente.

Asimismo, el actor fue hospitalizado y se consideró que tenía problemas emocionales tras ser acusado de lanzar objetos a personas desde la azotea de un edificio ese mismo año.

Recientemente, apareció en el thriller de Netflix Reptiles y en el drama sobre boxeo Day of the Fight, y próximamente se le podrá ver en otra película dramática, You Can’t Win.