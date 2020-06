Mila Ximénez anuncia que tiene cáncer de pulmón

Hacía tiempo que no acudía al plató de Sálvame, el programa en el que trabaja como colaboradora, y esto hizo que saltaran todas las alarmas. Sus fans estaban preocupados y algunos empezaron a temerse lo peor. Por desgracia, los malos presagios se han hecho realidad: Mila Ximénez ha confesado en directo esta tarde del martes, llorando a lágrima viva, que sufre cáncer de pulmón. "Me ha tocado y vamos a salir de esta", apuntó ante el presentador, Jorge Javier Vázquez, y sus compañeros colaboradores del espacio de Telecinco, que se debatían entre la sorpresa y la tristeza.

"Estoy jodida y asustada", decía entre lágrimas en una intervención telefónica sin saber muy bien como contarlo. "Tras La última cena (otro programa de Telecinco en el que trabaja) tenía muchos dolores, me dolía mucho la espalda y pensé que tenía un pinzamiento. Hablé con María Teresa Campos para hacerme una resonancia. Así que fui al médico y me hice las pruebas", comenzó. "Empiezo la semana que viene la quimioterapia. No lo he contado porque necesitaba hablar antes con mi hija Alba".

.@milaximenez anuncia que tiene cáncer de pulmón. Desde aquí te envíamos toda nuestra fuerza y ánimo. Estamos contigo ❤ https://t.co/vikh12B23L pic.twitter.com/wSjMAhWLOK — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2020

Con todo, Ximénez ha mostrado su fortaleza y ha asegurado que en septiembre estará "de vuelta" en Telecinco.