La firma de moda italiana Missoni celebró este miércoles con vestidos de lentejuelas y ropa cómoda el regreso a la normalidad, al que llegará el mundo una vez supere la pandemia del coronavirus, en el primer gran desfile de la Semana de la Moda de Milán.

La Moda de Milán, que se celebra hasta el próximo lunes 1 de marzo, acogerá los desfiles virtuales de marcas como Armani, Prada, Valentino o Dolce y Gabbana, que presentarán sus colecciones de forma virtual por el covid-19.

