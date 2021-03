El fenómeno Milena Smit ya es una realidad

Es un diamante por pulir. Hablamos de Milena Smit, candidata a los Premios Goya en la categoría de actriz revelación por su papel en No matarás, aunque finalmente no consiguió el galardón. La joven de 24 años, recién llegada al mundo de la interpretación, está quemando etapas a un ritmo vertiginoso. Así definía cómo vivió el rodaje de No matarás, donde forma pareja con Mario Casas. "Me he roto mil veces rodando. Ha sido muy duro pero a la par muy satisfactorio porque ha sido una catarsis. Un viaje por completo para ponerte unas tiritas sobre las heridas que haya tenido", recuerda.

Almodóvar le ha echado el lazo y será una de las protagonistas de su nueva película, Madres paralelas. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit darán vida a las tres madres en el drama que prepara el cineasta manchego. "Este era mi gran secreto", desvelaba la joven nada más conocerse que sería una nueva 'chica Almódovar'.

La primera gran oportunidad de Milena Smit ha llegado bajo las órdenes de David Victori. Un tren que no ha dejado escapar. Anteriormente, había participado en videoclips musicales, entre ellos uno para el grupo Los Planetas, y en cortometrajes. El director catalán ha sido su descubridor. "A Milena la encontramos por Instagram y no era actriz, trabajaba en un hotel de recepcionista", declaraba el cineasta en el Festival de Sitges. La joven compaginó su formación en escuelas de interpretación con trabajos de teleoperadora en una empresa de ascensores o auxiliar de información en el metro.

Milena Smit no olvida sus orígenes y se deshace en elogios hacia Victori. "Es de esas personas que aparecen en tu vida en el momento indicado y la endulzan por completo. Gracias por cruzarte en mi camino. Mi ángel de la guarda".

Su carrera progresa rápida y adecuadamente. Tras su primer gran papel se avecina un 2021 con curvas para la joven ilicitana. Ha fichado por Netflix para su nueva serie Alma, que ya se está rodando en Asturias. Se trata de una historia creada por Sergio S. Sánchez (El orfanato o Lo imposible) que permitirá a Milena compatibilizar televisión y cine en los próximos meses.

Milena también ha hecho sus pinitos en la moda. Con apenas 15 años se apuntó a una agencia de modelos. En sus apariciones suele mostrar un estilo poco convencional, arriesgado y muy underground. Suele ser habitual verla con sudaderas, botas con plataforma y es una adicta a los tatuajes. "Se atreve con todo, y todo le sienta bien. Es muy arriesgada, así que eso es un gustazo para un estilista", comenta Freddy Alonso en Hola Fashion.

Milena Smit es una de las representantes de la nueva hornada millenials que irrumpe con fuerza en las industrias del cine, televisión y moda. Su carrera, apoyada en el talento innato y en una imagen rompedora, no ha hecho más que empezar.