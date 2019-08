Miley Cyrus habla por primera vez de su divorcio

Después de conocerse que ya es oficial la solicitud de divorcio pedida por Liam Hemsworth, Miley Cyrus ha decidido responder, a golpe de tuit, a quienes aseguran que la ruptura se deba a una infidelidad por su parte. "Me niego a admitir que mi matrimonio terminó porque le engañé", asegura la ex chica Disney.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide.