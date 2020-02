El pezón de Miley Cyrus contra la censura de Instagram

Miley Cyrus es una de las celebrities más polémicas. La moda es una de las grandes pasiones de la cantante, quien no ha querido perderse alguno de los desfiles más esperados de la Semana de la Moda de Nueva York. La ex chica Disney es muy amiga del diseñador Marc Jacobs, con el que colabora habitualmente, y no ha dudado en subirse a la pasarela para cerrar el desfile de su nueva colección. Pero la intervención de Miley en el desfile de Marc Jacobs no ha sido lo más comentado. Tras el espectáculo, la ex de Liam Hemsworth protagonizaba la anécdota de la jornada: su top le jugó una mala pasada y acabó enseñando un pezón. La cantante lucía un sensual crop top a rayas con cuello halter y escote en pico, pantalones rectos y unos llamativos botines rojos. Lejos de avergonzarse o tratar de obviar el incidente, feminista, reivindicativa y defensora de la libertad, Cyrus ha compartido en Instagram orgullosa una foto de su descuido. "Desliza a la derecha. Pero date prisa. Instagram pronto eliminará definitivamente esta publicación", escribe Miley Cyrus, refiriéndose a la férrea e injusta política de Instagram, que censura los pezones femeninos y no los masculinos.

Como era de esperar, este gesto de la cantante ha recibido el aplauso unánime de sus seguidores y ha generado ya más de un millón y medio de likes.