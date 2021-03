Miley Cyrus se reconcilia con Hannah Montana

Lleva mucho tiempo intentando librarse del cartel de 'chica Disney' y ha demostrado con creces que actualmente no tiene mucho que ver con el personaje que le dio la fama, pero el nombre de Miley Cyrus siempre estará unido al de Hannah Montana. Ahora, justo cuando la serie juvenil celebra su 15 aniversario, la actriz y cantante ha sorprendido a sus fans con una carta escrita de su puño y letra en la que desnuda sus sentimientos sobre los años en los que interpretó un personaje que "aún sigue queriendo".

"Hola Hannah. Ha pasado un tiempo", comienza escribiendo. "15 años para ser exactos. Desde la primera vez que deslicé ese flequillo rubio sobre mi frente en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me metí en una bata rosa con las siglas ‘HM’ deslumbrantes sobre el corazón. No sabía entonces... que ahí es donde vivirías para siempre. No sólo en el mío, sino en el de millones de personas de todo el mundo", confiesa.

"Aunque se te considera un alter ego, en realidad hubo un momento en mi vida en el que tuviste más de mi identidad en tu guante que yo en mis propias manos", confiesa Miley. Y es que el intercambio equitativo de "fama por anonimato" sigue hasta nuestros días. "Eras como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo", algo que "no podría haberme imaginado cuando me grababa cantando I Love Rock N Roll contra una pared blanca en la cocina de los amigos de mi madre en Nashville".

A continuación, la artista revela algunos momentos personales que vivió durante la serie. Para empezar, la muerte de su abuelo; que nunca pudo ver el estreno de la ficción aunque sí un anuncio durante High School Musical que "fue uno de los momentos de mayor orgullo de su vida". Su primer amor, su primer periodo "en unos pantalones capri blancos el día en que un chico guapo me invitó a almorzar. En lugar de eso lo pasé en el baño con mi madre sollozando y luchando por encontrar unos pantalones nuevos", cuenta.

Hannah Montana se estrenó el 24 de marzo de 2006 con récord de audiencia para un formato original de Disney Channel, la división televisiva del gigante del entretenimiento.

Durante los casi seis años que estuvo en emisión, la serie se mantuvo como un éxito internacional del que surgieron tres discos que alcanzaron el primer puesto en las listas de ventas estadounidenses, con 20 sencillos en el top 20 de las canciones más escuchadas según Billboard.

Miley, que tiene ahora 28 años, acudió con 12 a la primera audición para el papel. Aunque en un primer momento los productores del formato rechazaron su candidatura porque era demasiado pequeña, ella terminó por convencerlos mostrando sus aptitudes para el canto y la actuación.

En la serie, la protagonista estuvo acompañada de su padre, Billy Ray Cyrus, quien ya era un músico de country popular en Estados Unidos.

"No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero Hannah Montana", concluyó Cyrus.