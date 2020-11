La malagueña Mireya Bravo fue una de las cantantes que deslumbró por su voz y gran sensibilidad en Operación Triunfo 2017. Corazón vendío fue la carta de presentación de su primer disco, Tu reflejo. El 23 de septiembre, tras dos años de trabajo y el single Cuando tú te vas, vio la luz una balada con Raoul Vázquez, compañero de OT.

-¿Cómo ha sido grabar 'Pídeme' con Raoul, con el que se llevó tan bien en 'OT'?

-Ha sido genial. En todas tus canciones pones parte de ti, pero ahora sí que puedo hacer la música que yo quiero, con la que me identifico plenamente.

-Su primer disco, ¿no fue lo que esperaba?

-Estoy, y estaré, muy agradecida por la oportunidad, pero por las prisas, las expectativas, la productora... por lo que sea no era yo al cien por cien. Eso los seguidores lo notan.

-¿Está contenta de haberse dado a conocer en un programa como 'OT'?

-Contentísima, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. OT es un escaparate formidable, una oportunidad única y todo lo que me ocurra bueno en la música lo tendré que agradecer siempre a este programa. Siempre será una triunfita y yo, la verdad, es que no me avergüenzo de serlo, al contrario.

-¿Cree que la popularidad ayuda, o es un obstáculo, en el mundo de la música?

-Antes de ser artista, tienes que ser persona y tener los pies en el suelo; de lo contrario, la caída puede ser más fuerte. Lo importante es trabajar muchísimo, darlo todo, estar al mil por mil, y luego a ver qué pasa. Si no trabajas, los éxitos no te van a caer del cielo.

-Con la pandemia y todos los conciertos suspendidos, ¿cree que la música se recuperará de la crisis?

-Para un artista el escenario es su vida, disfrutar y hacer disfrutar al público. Pero hay que buscar siempre el lado positivo; estamos trabajando mucho y cuando se pueda, volveremos con más fuerza que nunca.