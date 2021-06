'Gran Canaria by Moda Cálida 2021' se celebrará en octubre en Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria e Ifema han comenzado los preparativos de la próxima edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2021, cuya vigésimoquinta edición tendrá lugar del 21 al 24 de octubre en el recinto de ExpoMeloneras, en Maspalomas, al sur de la isla.

Ifema de Madrid continúa como coorganizador de la pasarela tras haber ganado un concurso público hasta el año 2023, periodo durante el cual se enfocará en impulsar la internacionalización, profesionalización, digitalización, y sostenibilidad del evento.

La pasarela, única en Europa en su categoría, celebra este año su 25 aniversario, consolidando su posición como referente internacional en moda baño. Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida reunió en su última edición las colecciones de 38 diseñadores y marcas para mujer, hombre y niño, de las cuales, 18 fueron de Canarias, 15 del resto del territorio nacional y 5 internacionales.

Gracias a la fuerte apuesta por la digitalización en 2020, el evento fue seguido a través de la web por 50.000 usuarios, de los cuales 31.484 procedían de España, a los que se sumaron visitantes de diferentes puntos del mundo como Portugal (13.456 usuarios), México, Estados Unidos o Francia.

La repercusión mediática de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida fue muy amplia tanto en prensa, en medios on y off line generalistas y especializados, como en televisión, alcanzando alrededor de 168 millones de usuarios, a través de cerca de 800 publicaciones. Un dato que da cuenta del interés informativo que genera la única pasarela profesional de Europa especializada en moda baño.

Por primera vez, este año, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, se celebrará el desfile de moda inclusiva Let’s Swim Together, que pretende mostrar colecciones adaptadas a las consecuencias que esta enfermedad provoca en el cuerpo de las mujeres. Además, tendrá carácter benéfico con el objetivo de apoyar esta causa, el compromiso con la investigación y su prevención. Sobre la pasarela desfilarán mujeres que ya han vivido esta enfermedad. Ellas serán las encargadas de mostrar una selección de diseños de diferentes marcas especialmente creados para quienes han superado intervenciones vinculadas al cáncer de mama, como la mastectomía.