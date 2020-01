Los momentos más amargos de Lisa Marie Presley

Un 4 de enero de 1954 un jovencísimo Elvis Presley entraba por primera vez en los estudios de grabación de Sun Records en Menphis para grabar su primer álbum. A partir de ese día empezó una carrera musical meteórica, que daría forma a una de las figuras musicales más importantes del siglo XX. Veintitrés años después, la muerte del rey del rock dejaba a su única hija y heredera, Lisa Marie Presley, uno de los patrimonios más opulentos de Estados Unidos. Solo las visitas a su rancho, Graceland, tras su muerte aportarían unos beneficios de 30 millones de dólares anuales.

Sin embargo, Lisa, que el próximo 1 de febrero cumplirá 52 años, asegura estar en la más absoluta ruina y todo a cuenta de su cuarto divorcio con el músico Michael Lockwood. Desde que en 2015 cogieron caminos separados no han cesado las acusaciones, incluida una demanda por pedofilia que obligó a las niñas a estar bajo la tutela de su abuela materna. Esta cuarta ruptura es la más larga y tortuosa para la también ex mujer de Michael Jackson y Nicolas Cage, enfrascada en la batalla judicial por la custodia de Harper y Finley, que se dirimirá en los tribunales este año. La justicia acaba de darle una alegría al condenar a Lockwood a indemnizarla con más de 120.000 dólares, dinero que en gran medida servirá para pagar a los abogados y los costes judiciales.

En cualquier caso, esta contienda no tiene visos de haber terminado. Él tiene, además, el apoyo moral de su prometida, la peluquera Stefhanie Hobgood. Según Radar Online, la pareja se comprometió en Los Ángeles hace poco más de un año. Todo lo contrario que su ex mujer, volcada en sus cuatro hijos y en salir airosa de su época más oscura. Para ello cuenta, adem·s, con el soporte de su madre y de Danny Keough, su primer marido y padre de sus dos hijos mayores: Benjamin Storm y Riley, actriz nominada en 2016 a los Globos de Oro por la serie The Girlfriend Experiencie. Asimismo, es probable que el biopic cinematográfico sobre Elvis, firmado por Buz Luhrmann (Moulin Rouge) y protagonizado por Austin Butler, el novio de Vanessa Hudgens, y Olivia DeJonge, reavive, aún más, la curiosidad por el icono de Tupelo.

El imperio EPE creado por Priscilla

Se conocieron en Alemania, durante el servicio militar del cantante en Europa y se comprometieron cuando ella todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Priscilla y Elvis vivieron un matrimonio complicado, debido a la frenética carrera de la estrella musical y sus múltiples infidelidades. Seis años después se divorciaron y decidieron compartir la custodia de su única hija, Lisa. Tras la muerte de la estrella musical, puso en marcha el imperio Elvis Presley Enterprises (EPE). En 2004, su heredera universal decidió vender el 85% a FSX por 1.000 millones de dólares y con la condición de que Priscilla mantuviera su puesto directivo.