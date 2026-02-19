Montoya recupera la ilusión en el amor con una colaboradora de Mediaset

Montoya está de enhorabuena por partida doble. El exconcursante de Supervivientes y La isla de las tentaciones ha sido galardonado en la categoría Personaje del año de los Premios Iris, un reconocimiento otorgado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las artes del Audiovisual. “Gracias de corazón”, dijo tras recibir el premio en el Teatro Real.

Luego, el sevillano dedicaba un caluroso mensaje a su público, el que le ha llevado a recibir este galardón en un año mágico para él. “Sin palabras de agradecimiento de verdad. Gracias de corazón, flamenc@s. Larga vida a la vida. Gracias por venir. Y recuerden: brillen sin permiso porque al final uno va donde brilla”, escribía en sus redes sociales.

En la publicación destaca por encima de todos un comentario. Cristina Porta, periodista de Mediaset, aprovechaba la ocasión para felicitar a su amigo especial por el Premio Iris en la categoría Personaje del año. “Te lo mereces todo”, posteaba Cristina junto a un emoji de brillo. La respuesta de Montoya fue escueta, pero directa. “Gracias”, respondía junto a dos emojis: uno de brillo y un corazón blanco.

Las pistas sobre una posible relación entre ambos comenzaron a brotar antes de la alfombra roja de los Premios Iris, ya que estuvieron juntos en el Metropolitano para presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Betis, el equipo de su corazón.

En la alfombra roja de los Premios Iris, Montoya destacaba su buen momento y no dudaba a la hora de hablar de la periodista catalana, aunque lo hizo sin nombrarla por su nombre. El televisivo también lanzaba un dardo contra la tormentosa relación que ha vivido con Anita Williams, a la que parece haber olvidado por completo.

“Yo estoy feliz, ahora mismo feliz de la muerte. Creo que ya me tocaba estar así como estoy ahora. Miro la vida con una filosofía muy bonita, que es la que echaba mucho de menos todo este tiempo. Lo que quiero ahora es disfrutar de todo lo que viene. Estoy feliz, no puedo decir más nada. Enamorado es una palabra muy grande. No, ilusionado… ya está. No sé ni por donde viene ni nada, estoy feliz, contento”, ha declarado con una enorme sonrisa en su rostro.

Montoya también se ha referido a la posibilidad de ser padre en un futuro. “Me encanta los niños. Tengo 32 años, ya que hay que poner el reloj en alerta y hay que empezar ahí… Pero bueno, estoy contento, estoy feliz. Lo que venga, que venga… Al final todo llega y el tiempo pone todo en su lugar”, ha finalizado.