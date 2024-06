¿Por qué motivo María Hervás llegó una vez tarde a una obra de teatro?

La actriz María Hervás ha sido la última invitada de la semana en El Hormiguero. La intérprete ha presentado en el espacio de entretenimiento de Pablo Motos su nuevo proyecto teatral, Second Woman. En esta función de teatro, que podrá seguirse en Barcelona, Sevilla y Madrid, la actriz de La que se avecina permanecerá 24 horas seguidas sobre el escenario.

Pablo Motos le ha preguntado a la actriz sobre la obra Second Woman, una auténtica prueba de resistencia. “Voy a estar 24 horas en el escenario. Va a ser bastante fuerte. Yo sé algunas de las cosas que van a pasar en el escenario, pero no todas, y van a pasar cosas a las que no estamos acostumbrados que pasen en un escenario”, ha destacado.

María Hervás nos presenta su nuevo proyecto, “The Second Woman” #HervásEH pic.twitter.com/TX09wdeAl3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2024

La actriz ha explicado las dos tipos de entradas que se pueden adquirir para presenciar la obra teatral. “Quien se aun valiente como yo, se puede comprar la entrada de 24 horas y hacer el rock and roll entero conmigo. En ese caso, le ponen un sello y puede salir y entrar cuando quiera. Y luego están las entradas por franjas horarias, que uno sí puede quedarse hasta el final del show, pero que si sale no puede volver a entrar”, ha detallado sobre las opciones existentes.

La anécdota más llamativa de la entrevista guarda relación con el único día que María Hervás llegó tarde a una función de teatro. En concreto, se trataba de la obra Iphigenia en Vallecas y el motivo ha llamado enormemente la atención de Pablo Motos. “Papá, mamá, podéis cambiar de canal. Tengo que decir en mi descargo que yo soy muy puntual y muy profesional con el curro, pero ese día se había cambiado el horario por una función extra que había después y yo no lo tuve muy en cuenta”, ha empezado diciendo.

La libertad de expresión según María Hervás #HervásEH pic.twitter.com/sxaoa1dPb7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 6, 2024

“Entonces, yo estaba con el que en aquel momento era mi pareja echándonos una bonita siesta estival y pasaron cosas. Básicamente, yo estaba haciendo el amor con mi novio”, ha comentado. “Te veo sudar”, le ha comentado el presentador de El Hormiguero. “No, sudé más entonces, en la siesta”, ha bromeado la artista, que tan solo llegó 10 o 15 minutos tarde a la función.