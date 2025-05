El motivo por el que estuvo ingresado Nicolás, el hijo de Fran Rivera y Lourdes Montes

Fran Rivera y Lourdes Montes dieron la bienvenida al mundo a su tercer hijo en común, Nicolás, el pasado 9 de abril. Un nuevo hermano para Carmen, Curro y Tana, la hija del diestro fruto de su anterior matrimonio con Cayetana Martínez Irujo. La pareja abandonaba el hospital radiante de felicidad y con su nuevo hijo en brazos. El parto había sido rápido y todo surgió según lo previsto.

Lo cierto es que el torero y la diseñadora llevaban varios años buscando a su tercer hijo, tal y como han confirmado en una entrevista para la revista ¡Hola! “Llevábamos buscándolo casi cinco años y ya habíamos tirado la toalla. Pero la vida te da sorpresas y un hijo es un regalo de Dios. ¡Ahora soy Papuchi!”, ha declarado Fran.

Lourdes, que se ha deshecho en elogios hacia su marido, ha relatado cómo vivió los momentos previos al parto. “Cuando iba camino del hospital, es la vez que más nerviosa estaba. No sé si por conocimiento de lo que venía, por responsabilidad, por edad… Y, además, me daba mucha pena pensar que era el último. Fran se ha volcado mucho con los mayores, y es un diez. Se ocupa de ellos para todo, está pendiente de todo, los lleva a todas partes. El bebé es más para mí”, ha comentado.

Fran se encuentra en una etapa de su vida en la que dispone de más tiempo para dedicárselo a su familia. “Fui padre muy joven. Yo toreaba cien corridas de toros al año, me iba a América. Ahora todo ha cambiado en mi vida. No soy el mismo padre ahora que antes. La única forma de aprender es cometiendo errores. Cayetana, mi hija mayor, se ha convertido en una mujer maravillosa cuando tenía todas las papeletas para ser la más tonta del mundo”, ha manifestado.

En la entrevista, Fran ha desvelado el motivo de su ausencia en la despedida de su hermano Cayetano en la Maestranza de Sevilla. El torero ha despejado de un plumazo los rumores de una mala relación con su hermano, ya que contaba con un motivo de peso para no acudir a la corrida. “No pude ir a la despedida de Cayetano porque ese día tuvimos que ingresar a Nicolás de urgencia y estuvo todo el día en observación. Ese fue el motivo y me dolió no estar”, ha explicado.

El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez no ha querido pronunciarse sobre la reciente ruptura de su hermano con María Cerqueira tras dos años de noviazgo. “Como se entenderá, es un tema muy personal de Cayetano, y es el único con derecho a hablar de ello, si él quiere”, ha añadido.