La muerte del ídolo infantil Aaron Carter, una tragedia unida a las drogas

A tres años de su muerte, ocurrida el 5 de noviembre de 2022, Aaron Carter sigue siendo recordado como un símbolo de los peligros de la fama infantil en Hollywood. El cantante, hallado sin vida en la bañera de su casa en Lancaster, California, a los 34 años, vivió una existencia marcada por éxitos precoces, adicciones y conflictos familiares. Aunque el tiempo ha pasado, su legado persiste en la memoria colectiva, impulsado por documentales, tributos y debates sobre abusos en la industria del entretenimiento.

Sus allegados coincidieron en que su vida se había convertido en un calvario por su inestabilidad. Fue un pobre niño rico. Poco quedaba del desenfadado chaval que, a principios de este siglo se convirtió en un fulgurante número uno precoz, a la sombra de su hermano mayor, Nick Carter, miembro de la boy band Backstreet Boys.

Aaron irrumpió en la escena musical en una era en la que los CD se vendían por millones y los programas televisivos musicales estaban bien presentesl. Sin el filtro de las redes sociales actuales, discográficas como Jive Records vieron en él un filón rubicundo cuando solo tenía nueve años. La familia Carter, originaria de Florida, incluía a Aaron y su melliza Angel, junto a otras hermanas: Leslie y BJ. El benjamín varón se transformó en el niño imprescindible de galas musicales alrededor del mundo. Su confirmación llegó con el segundo disco, Aaron's Party (Come Get It) (2000), que auguraba una carrera imparable. Entre sus hits pop figuraba That's How I Beat Shaq, cuyo videoclip, un fenómeno pre YouTube, lo mostraba junto al jugador de baloncesto Shaquille O'Neal.

Sus romances juveniles lo catapultaron a la fama: fue pareja de la estrella Disney Hilary Duff (la protagonista de Lizzie McGuire), uno de los idilios más seguidos por los paparazzi. Otro amor turbulento fue con la también inestable Lindsay Lohan, marcada por adicciones, y otra relación fugaz fue con la modelo erótica Kari Ann Peniche.

Aquel éxito precoz en la música se frenó abruptamente. Sus fans se cansaron mientras él daba el estirón. El tercer álbum, Oh Aaron (2001), ya mostraba señales de agotamiento, y el cuarto marcó el cierre de su era dorada. A partir de ahí, un tobogán de amores, excesos y apariciones secundarias en series juveniles, películas y cameos. Intentó revivir su carrera con el reality House of Carters (2006), junto a su familia, pero sin el éxito esperado.

En 2012, su hermana Leslie murió por sobredosis, un mazazo para Nick y un aviso para Aaron, quien ya había pasado por varios centros de rehabilitación. Nick declaró que la relación familiar era "complicada", y acusaciones cruzadas emergieron. Denunció abusos sexuales mientras otros culparon a Nick de haber arrastrado a sus hermanos a la perdición.

En años posteriores, Aaron coleccionaba sanciones de tráfico, detenciones por drogas y alcohol, y conflictos con parejas como Lina Valentina, con amenazas criminales, y Melanie Martin que declaró haber sufrido malos tratos.

Poco antes de su muerte, Aaron iba a participar en un programa de cantantes desnudos, pero su contrato se anuló por negarse a vacunarse contra el COVID-19. Su vida cuesta abajo culminó en auqella fatídica bañera de su casa.

Aaron Carter en un posado en 2017 / EFE

En abril de 2023, el Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fue ahogamiento accidental, agravado por la inhalación de difluoroetano (gas de aerosoles) y el consumo de alprazolam. Su madre, Jane Carter, publicó fotos de la escena en marzo de 2023 para exigir una nueva investigación, alegando posibles irregularidades, pero no han existido avances significativos hasta 2025. El documental Aaron Carter: The Little Prince of Pop (disponible en Disney +) exploró su ascenso, caída y luchas con adicciones y salud mental, consolidándolo como un juguete roto, el protagonista de un cuento con moraleja sobre el estrellato infantil. El pasado 7 de diciembre hubiera cumplido 38 años.