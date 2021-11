Natalie Wood fue violada por Kirk Douglas, según la hermana de ella

La vida de la actriz de Hollywood Natalie Wood fue verdaderamente de película. Las drogas, el alcohol, su triángulo amoroso con Christopher Walken y su muerte misteriosa ahogada en un lago marcarían la trayectoria personal de una intérprete que había conseguido brillar con luz propia en sus trabajos en Esplendor en la hierba y Rebelde sin causa. Wood fallecía en 1981 y durante estas décadas, los rumores sobre esta habían dejado caer que también habría sufrido una violación por parte de uno de los hombres más poderosos de la industria de Hollywood. Un secreto a voces que podría haber sido desvelado ahora.

Little Sister: My Investigation Into the Mysterious Death of Natalie Wood es el libro que recoge las memorias de Lana Wood, la hermana de Natalie y también actriz y productora estadounidense, donde culpa de esta agresión sexual ni más ni menos que a Kirk Douglas. En verdad no es la primera vez que se había pronunciado el nombre del polémico actor en relación a este hecho, pero sí de alguien tan cercano a Natalie.

Los rumores se dispararon tras la muerte en 2020 de Douglas a los 103 años y las declaraciones de Lana en un podcast de que alguien poderoso había utilizado su posición privilegiada para violar a su hermana, que entonces tenía 16 años, en el hotel Chateau Marmont. Unas declaraciones que los oyentes hilaron al instante con el nombre del actor. "Recuerdo que Natalie estaba especialmente guapa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont", recuerda Lana.

Una historia en la que también señala a Douglas como responsable de esta violación en aquel verano de 1955, en una época en las que ambas hermanas rodaban Centauros del desierto. Su madre, Maria Zakharenko, programó esa reunión entre Douglas y Wood para que "se le abrieran muchas puertas con un solo gesto de su famosa y bonita cabeza en su nombre", pero la joven tardó mucho en regresar, y cuando lo hizo algo había ido mal. "Estaba muy desaliñada y muy molesta, y ella y mamá comenzaron a susurrar urgentemente entre sí. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían", señala Lana, quien tenía entonces sólo 8 años. "Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran ".

Pese a todo pronóstico, la matriarca decidió primar la carrera de Natalie y aconsejó a esta que "aguantara". Lana habría prometido a su hermana en vida no contar nada jamás, pero los rumores se habían intensificado tanto estos años que esta ha decidido hacer justicia. "Fue como una experiencia extracorporal. Estaba aterrorizada, estaba confundida".

Este primer encuentro era recordado por Kirk Douglas en sus memorias de una manera diferente. Su autobiografía de 1988 El Hijo del trapero rememoraba en este capítulo a Wood como "una niña bonita con una chaqueta de gamuza que saltó hacia él".

Su hijo Michael no se ha pronunciado al respecto, aunque sí ha publicado en sus redes un elocuente post: "Que ambos descansen en paz".

La actriz nominada en tres ocasiones a los Oscar sufrió una vida realmente complicada, que finalizaba abruptamente en los años 80. Hace una década las investigaciones se reabrían para determinar si realmente su fallecimiento había sido un posible asesinato provocado por los celos de su marido, Robert Wagner. En 2020, HBO estrenaba el documental Natalie Wood: Entre bambalinas, un vistazo al drama vital de Wood. Una forma perfecta de recordar a una actriz que nos regaló grandes películas, pese a todo el drama que se interpuso en su camino.