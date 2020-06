Nieves Álvarez recupera la ilusión junto a un abogado

Nieves Álvarez vuelve a estar enamorada. Feliz con su nueva pareja, la ex modelo y presentadora de Flash Moda, en La 1 de TVE, no se esconde y protagoniza esta semana la portada de la revista ¡Hola! con el hombre que le ha robado el corazón. El afortunado se llama Manuel Broseta y es un conocido abogado valenciano con el que al parecer llevaría varios meses de discreta relación. Nieves y su pareja han disfrutado de una reciente escapada a Ibiza donde se han mostrado de lo más acaramelados, sin esconderse en ningún momento.

Álvarez lleva seis años divorciada del fotógrafo italiano, y padre de sus hijos, Marco Severi. Desde entonces, no se le había visto ningún otro acompañante más que el empresario mexicano Nicolás Saad. Su nuevo amor, Manuel Broseta, está licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, y acumula másteres y postgrados en diversas universidades internacionales. Su perfil en la web del bufete familiar dice que él ha sido el encargado de la refundación de la firma. Además, es el presidente de la Fundación Conexus, cuyo propósito es unir más, cultural y económicamente, Madrid y la Comunidad Valenciana. Es hijo de Manuel Broseta Pont, el fundador del bufete familiar, político y profesor universitario que fue asesinado por el grupo terrorista ETA en 1992 cuando se dirigía a impartir clases en el departamento de la Universidad de Valencia, que ahora lleva su nombre.

En 1992, Nieves Álvarez emprendió su carrera en la moda al participar en el concurso Elite Look of the Year, donde fue finalista junto a Eugenia Silva. Organizado por la famosa agencia Elite Model, este fue su pasaporte para las pasarelas internacionales y para su posterior trayectoria como diseñadora, 'it girl' y presentadora.