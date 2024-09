¿Notabilidad? ¿Natalidad? La respuesta de Miss Cataluña, Lara Doval, en el concurso

El descenso de la natalidad en España. Ese era el tema que le tocó explicar y defender a Lara Doval, la representante de Cataluña en el certamen de Miss España y cuya respuesta ha terminado siendo viral. Ininteligible, indescriptible. Lara habla de "notabilidad", no se sabe si por despiste, porque no oía bien, porque no sabía bien lo que era la "natalidad" o la "notabilidad". La miss catalana aparecía este lunes en Y ahora Sonsoles para no rectificar en su respuesta. No ha querido hablar de natalidad, porque "es una trampa". La modelo cree que cualquier otra persona en sus circunstancias había respondido algo parecido.

La intervención ha sido un vídeo viral en este fin de semana. La aspirante a Miss España se queja de que no se había preparado nada sobre lo que le proponían. Según ella misma, todas las compañeras oyeron la palabra "notabilidad".

Una respuesta que ya está a la altura del atolladero sobre Rusia que le preguntaron a Miss Melilla en el año 2001 o el "confucio y la confusión" de una aspirante panameña, Giosue Cozzarelli, en el año 2009.

La anecdota de Lara ha nublado la noticia de la elección de Michelle Jiménez, representante de Baleares, como Miss Universo España. Optará al título internacional en México en noviembre. Michelle es de origen dominicano y se crio en un centro de menores.