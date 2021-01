La alumna que ha logrado conquistar a Pablo López

Pablo López fue uno de los primeros invitados de Dani Rovira en su debut como presentador en la televisión y, aunque el actor no fue capaz de arrancarle si estaba enamorado, sí dejó entrever que algo había. "Yo solo estoy casado con la música", zanjó. Después de dejar en 2017 una relación de 12 años con Laura Devesa, parece que el malagueño vuelve a tener el corazón ocupado, y la afortunada también se llama Laura. Varios indicios en los últimos meses han puesto sobre la pista a las fans del cantante acerca de Laura Rubio, ex concursante de La Voz que ya puede llevar saliendo con López alrededor de un año e incluso convive con él.

El hermetismo que rodea a esta relación es similar al que el de Fuengirola mantuvo con su anterior novia. Malagueña, como Pablo, y frutera de profesión antes de aterrizar en el mundo de la música con el propio López como coach, el vínculo se generó entre bambalinas. Una vez finalizado el concurso no dudó, a través de las redes sociales, en reconocer su trabajo.

"Sueña con subirse a un escenario y poder dedicarse a lo que le gusta realmente: cantar, algo que hace desde los 4 años, cuando ya se animaba a dar sus primeros pasos con canciones de Isabel Pantoja. Esta joven malagueña es alegre, escandalosa y con mucha energía", era la presentación que hacían de ella en la puesta de largo del programa. Un sueño del que, ahora, está más cerca. Como de Pablo López, junto al que, buceando en sus redes, ya se dejaba ver en un viaje realizado a Nueva York en noviembre de 2019. El intérprete posaba con su familia, y Laura guiñaba el ojo a cámara muy integrada en el grupo.

Si bien es cierto que han tratado de esconderse, ha habido algunas pistas más a lo largo de este tiempo que señalan que lo suyo trasciende la línea de la amistad. La última, en pleno confinamiento. El pasado abril, el artista entraba como invitado de El Hormiguero 3.0 por videollamada para presentar Mariposa, su nuevo single. Al fondo, aparecía una silueta de mujer. Se señaló a Laura Rubio. Pablo Motos intentó sonsacarle, sin éxito de nuevo, si su corazón estaba ocupado. "... Pocas veces me he declarado yo, soy muy cagón para eso, soy pudoroso", contó a Dani Rovira. "Si me hacen a mí una cobra me puedo hundir".