Así es la nueva vida de Juan José Ballesta con una empresa de catering

El año 2025 dejaba una magnífica noticia para Juan José Ballesta, tras el sobreseimiento de la Audiencia Provincial de Madrid de un presunto delito de agresión sexual contra una mujer de 47 años. El actor, pese a la decisión judicial, considera que se ha producido un daño irreparable en su imagen pública.

Tras pasar por un cúmulo de desgracias, Ballesta mira al horizonte con esperanza y nuevos proyectos con los que ganarse la vida. En una entrevista reciente, el actor hacía balance del 2025. “Este 2025 he tenido momentos muy malos. Pero voy a acabar el año con buen pie. Estoy muy feliz”, empezaba diciendo.

El actor ha reconocido que está en su mejor momento y con mucho trabajo. “Te diría que estoy en mi mejor momento. No me paran de llamar, no paro de currar y he comenzado una empresa con la que estoy encantado. Estoy bien acompañado por mis amigos, estoy bien acompañado por mi familia y con muchas ganas de que llegue el 2026”, dijo en el estreno de la película Playa de Lobos.

Ballesta ha regresado a la gran pantalla, donde aguardan dos nuevas películas. “Estoy promocionando mi nuevo corto, llamado Dopamina Zero, en el que interpreto a un hombre que sufre Parkinson. Estrenamos en enero. ¡Y acabo de terminar de rodar una película! Se llama Clanes de Dios y trata sobre un policía que se ve metido en un conflicto entre bandas. La verdad es que no te puedo contar mucho más hasta que me den luz verde. Pero si te puedo decir que interpretar a un policía ha sido un gran desafío… y a un enfermo también”, desvelaba.

El actor ha montado junto a dos socios una empresa de catering, Yantares, en Málaga. Ballesta está muy ilusionado con este nuevo proyecto. Así se describe la empresa de catering en las redes sociales. “En Yantares cuidamos cada detalle para que usted solo se ocupe de disfrutar. Ofrecemos una propuesta gastronómica variada y personalizada, adaptada a los gustos y necesidades de cada cliente, siempre con productos frescos de calidad. En Yantares, cada evento se convierte en una experiencia inolvidable. Nuestro servicio de catering personalizado está diseñado para adaptarse a tus gustos, tu estilo y el ambiente que deseas crear”.

La empresa de catering no ha parado durante las recientes fiestas navideñas. “¡Somos los mejores! Hacemos menús personalizados, trabajamos con buena materia prima y trabajamos el producto allí, al momento. A nosotros nos interesa dar un buen trato. El trato que nos gustaría que nos dieran si contratamos un servicio. Y creo que los estamos haciendo muy bien. De hecho, estamos a tope con los servicios de catering de Navidad y Nochevieja. ¡Y tenemos ganas de expandirnos! Estamos dispuestos a ir donde haga falta en España”, explicaba.

El actor tiene claro lo que quiere en 2026 para su negocio sin olvidarse de la interpretación. “¡Y ojalá que el 2026 también sea así! Espero hincharme haciendo servicios de catering con Yantares. Quiero que me llamen de todos lados. ¡De los Goya! ¡De los Forqué! Y que también me llamen para actuar, por supuesto. Puedo compaginarlo todo y tengo ganas de trabajar de lunes a viernes”, añadía.

También ha tenido palabras para su hijo Juanjito. “Ha cumplido 18 años este 2025 y está trabajando en un desguace. Es un buen niño y estoy muy orgulloso de él. La verdad es que me tiene muy contento”, zanjaba.