Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro: el final de un compromiso eternamente aplazado

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han puesto el punto y final a su noviazgo después de permanecer tres años juntos. La pareja, que estaba prometida desde hace dos años tras protagonizar una romántica pedida de mano en París, finalmente no pasará por el altar. El enlace se aplazó en su día por el delicado estado de salud del padre de la cantante, que falleció el pasado mes de abril.

El programa Socialité ha confirmado la noticia de la ruptura tras hablar con la artista malagueña. La que fuera concursante de la primera edición de Operación Triunfo ha ratificado que ya no están juntos, tal y como se estaba rumoreando. El formato de Telecinco no ha desvelado los motivos de la ruptura, pero sí ha insistido en el estado anímico de la artista. “A pesar de la mala racha que lleva se encuentra bien”.

Las idas y venidas con la boda han marcado la relación sentimental de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro. Un año después de su romántica pedida de mano, la cantante anunciaba que los planes de boda tenían que posponerse para otra ocasión. En ese momento, Fergó dio prioridad a sus proyectos profesionales, ya que se encontraba inmersa en la gira Toda una vida, un show en el que ha rendido homenaje a María Dolores Pradera.

“Ahora mismo no tenemos fecha porque no es la prioridad. La prioridad es el trabajo. Tenemos unas profesiones que no son estables, entonces cuando hay, hay que aprovecharlo y lo de casarse es una fiesta”, dijo la malagueña.

Luego, en abril de este año, el destino golpeaba con fuerza a la artista debido a la muerte de su padre a consecuencia del cáncer. “Es injusto, ¿por qué se lo han llevado tan pronto? No se lo merecía. Todo ha sido muy rápido. Qué vació dejas. Ya te echamos de menos”, escribía en su perfil de Instagram a modo de despedida.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro han separado sus caminos después de tres años de noviazgo. / EUROPA PRESS

El fallecimiento de su progenitor se convertí en otro impedimento para la celebración del enlace. “Es el momento de estar juntitos todo lo que se pueda”, aclaraba en el pasado Festival de Cine de Málaga.

Nuria Fergó todavía no se ha pronunciado acerca de la ruptura, pero Juan Pablo Lauro ha roto su silencio en Look. El empresario ha lanzado un mensaje de tranquilidad y cordura en unos momentos complicados para ambos. “Está todo lo más tranquilo posible que puede estar dentro de lo que ha pasado. Lo importante es que estemos bien por todo lo vivido. Está todo bien y tranquilo. Es la realidad, hay muchísimo cariño y respeto entre ambos y eso seguirá”, ha destacado.