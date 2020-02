Otro amigo del príncipe Andrés es investigado por tráfico sexual

Agentes del FBI y de la policía de Nueva York han registrado la sede neoyorquina de la firma de moda del magnate canadiense Peter Nygard en el marco de una investigación por tráfico sexual. Nygard, de 78 años, está siendo investigado después de que varias mujeres le acusasen de haber abusado sexualmente de ellas en Bahamas –donde tiene una mansión– cuando eran menores de edad. Una demanda presentada este mes asegura que Nygard utilizó su empresa y empleados para acceder a jóvenes víctimas y crear una red de tráfico sexual. Nygard también es amigo del príncipe Andrés. Hace una semana, el periódico Daily Mail publicaba unas imágenes de archivo del hijo de Isabel II precisamente pasando unos días en esa misma mansión del millonario en Bahamas.

Según The New York Times, la demanda es en parte resultado de una batalla legal que mantienen Nygard y Louis Bacon, un multimillonario estadounidense que tiene otra mansión junto a su propiedad en Bahamas y que pagó a abogados e investigadores para que impulsasen el caso contra su vecino. La denuncia describe recurrentes fiestas organizadas por el empresario en su exclusiva residencia en Bahamas, a las que asistían numerosas jóvenes y en las que se consumían grandes cantidades de alcohol. El periódico, mientras, apunta que no es la primera vez que Nygard es acusado de delitos sexuales, pues en las últimas décadas varias mujeres, en su mayoría empleadas, le denunciaron en Canadá y California, aunque nunca ha sido condenado.

Nygard, propietario de una marca de ropa para mujeres, es un conocido multimillonario en Canadá, con una fortuna que en 2014 se estimaba en unos 750 millones de dólares, según la revista Canadian Business.