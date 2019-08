El divorcio planea sobre los Obama

Michelle Obama está a punto de aterrizar en Mallorca para pasar unos días de vacaciones cuando en Estados Unidos arrecian los rumores sobre su posible separación del ex presidente. ¿Han decidido tomar Michelle y Barack Obama caminos separados? Es la pregunta que planea sobre la pareja que hasta la fecha siempre se había mostrado enamorada y cómplice. La noticia de la ruptura de la familia Obama de confirmarse los próximos días sería, sin duda, impactante pues la pareja se ha mostrado siempre muy enamorada y pendiente de sus dos hijas, Malia y Sasha. Entretanto se conoce algo más al respecto, Michelle llegará a finales de mes a la isla balear donde, por cuarto verano, pasará parte de sus vacaciones de verano.

Fue el periódico norteamericano Globe el que lanzó la exclusiva sobre la profunda crisis que atraviesa supuestamente el matrimonio Obama. Según dicha revista, Michelle y Obama se encontrarían ya en proceso de divorcio. El popular matrimonio, al parecer, no pasa desde hace meses por una buena época sentimental y finalmente han tomado la decisión de separarse. Globe señala que la decisión no tiene ya vuelta atrás. Pero lo que más llama la atención de esta noticia son los motivos que podrían haber llevado a la pareja a romper: los problemas económicos y la pugna por la educación de sus dos hijas, Malia y Sasha Obama. Pero no solo eso, sino que Michelle considera que Barack Obama está cada vez más despegado del ámbito familiar.

"Durante muchos años hicieron todo juntos, y Michelle pagó sus cuotas diez veces mientras estaban en la Casa Blanca. Ella lo apoyó cuando estaba en la presidencia, basándose en la promesa de que él dejaría de decidir dónde vivirían después de dejar el cargo de presidente", revela el medio americano. Sin embargo, a día de hoy, ninguno de los dos protagonistas de la historia ha afirmado o desmentido esta información.

Ya en el año 2014, otro medio americano reveló que la pareja pasaba por una gran crisis cuando Michelle se enteró de que los servicios secretos encubrían las infidelidades de su marido, que en esos momentos era el presidente de los Estados Unidos. "Michelle estaba tan molesta con su problemático matrimonio que ella no quiso dejar Hawai cuando era hora de irse", reveló una fuente a The Enquirer. Ante esta información, la Casa Blanca envió un comunicado diciendo que la estancia prolongada de la primera dama había sido "un regalo de cumpleaños de su marido". "Si usted tiene niños sabrá que decirle a su cónyuge que puede pasar una semana fuera de casa es un gran regalo", dijo la persona que comunicó la información oficial.

Mientras se confirma o desmiente la noticia, el Diario de Mallorca ha avanzado que quien fuera la primera dama estadounidense, convertida en superventas gracias a su biografía, prepara su desembarco en la isla los últimos días de agosto. Lo hará sola y, como siempre, de la mano de sus amigos James Costos y Michael Smith.

Barack y Michelle Obama comenzaron su relación sentimental hace casi treinta años y celebraron una romántica boda en 1992 en la que estuvieron rodeados de familiares y amigos en una ceremonia muy íntima. Años después tuvieron dos hijas, Malia, la mayor, que tiene 21 años y Sasha, la pequeña, que ha cumplido 18 este año.