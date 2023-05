¿Qué le ocurre a Alejandro Sanz?

Alejandro Sanz no atraviesa uno de sus mejores momentos. El cantante lanzó hace unos días un alarmante mensaje que generó mucha preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores. Las palabras que el artista escribió en Twitter levantaron la voz de alarma sobre el estado de su salud mental. “No estoy bien, a veces no quiero ni estar. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”.

Esas palabras, que pillaron por sorpresa a todos, indicaban que algo no iba bien. Ante todo el revuelo montado alrededor del artista con raíces en Alcalá de los Gazules, Alejandro Sanz ha querido dar la cara y romper su silencio para aclarar la situación. El cantante ha reconocido que ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”.

El artista ha dejado claro que su intención era visibilizar su estado de ánimo con el fin de ayudar a otras personas que se encuentren en una situación similar. En la actualidad, miles de personas atraviesan episodios de depresión, ansiedad o bajo estado de ánimo y muy pocas son las que se animan a contarlo.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Alejandro Sanz ha revelado que de momento no se ha planteado suspender la gira de conciertos y ha agradecido las numerosas muestras de cariño que ha recibido en los últimos días. “No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”, ha concluido.