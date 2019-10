Olympia de Grecia, una princesa muy 'cool'

Olympia de Grecia y Dinamarca, hija mayor de Pablo de Grecia y Marie Chantal Miller, es la protagonista de la portada del número de noviembre de la revista Elle. La publicación ha viajado hasta Nueva York para entrevistar a la royal en su apartamento, ubicado en pleno Soho neoyorquino.

Considerada una de las grandes influencers del momento, la princesa habla de su pasión por las botas, los dulces y su perro Stormy, de lo mucho que disfruta siendo la mayor de cinco hermanos y de lo que significa para ella formar parte de una familia tan especial como la suya. "Mi madre es mi referente y mi mejor amiga. Ella fue quien me llevó por primera vez a un desfile y quien me dio el mejor consejo de moda: "Viste con confianza y crea un estilo propio"", recuerda la joven, de 23 años.

Al ser Grecia una república tras el referéndum del 74, los títulos nobiliarios de la realeza griega no son reconocidos en el país, pero sí lo son en Dinamarca, donde también son príncipes del país por derecho propio debido a parentescos familiares. Polifacética, viajera, divertida y llena de energía, la primogénita de los pretendientes a príncipes herederos de Grecia acaba de graduarse en Fashion Business y Marketing por la Gallatin School, ha desfilado como modelo para algunas de sus marcas favoritas y sueña con dar el salto a la industria de la moda a bordo de su propia firma. Pero eso no es todo: dispuesta forjarse su propio camino sin depender de sus apellidos, prepara también un misterioso proyecto audiovisual. "Nunca he querido ser modelo. No considero que lo sea, pero me divierto mucho con ello", afirma Olumpia. "Me gusta disfrazarme y convertirme en otra persona. Lo disfruto un montón".

Su belleza y estilo están llamando la atención del público y de la prensa rosa, por lo que todo apunta a que esta princesa será toda una it girl que ocupará portadas en los futuros acontecimientos de su vida. "Adoro las botas y las piezas vintage y la comodidad es clave para mí", explica en Elle sobre su estilo. "Cambio mucho de look en función del tiempo y de cómo me siento: a veces, voy bastante tomboy; otras, muy lady". Olympia, además, lleva en los genes el asistir a fiestas fabulosas vestida a la última. Su madre y sus tías fueron conocidas como 'las fabulosas hermanas Miller' durante la época de los 90 por sus apariciones en reuniones de la jet, y Olympia parece que va a seguir ese mismo camino.