Ortega Cano y Ana María Aldón superan su crisis de pareja

José Ortega Cano y Ana María Aldón no se separan. El matrimonio, tras superar una crisis sentimental, se encuentra más unido y enamorado que nunca, como expone en exclusiva Diez Minutos esta semana. La revista desvela quién ha sido la 'mano negra' detrás de este distanciamiento, y no es otra que la hermana del torero, Conchi Ortega Cano.

Siempre según esta publicación, Aldón se había dado cuenta de que algunas conversaciones y asuntos privados suyos y de su marido se estaban filtrando a la prensa, y echaba la culpa de ello a su esposo. En Viva la vida, de hecho, la propia Ana María mencionó a un "topo", pero no dio nombres. Pero ahora ha sabido que no era Ortega Cano sino Conchi la que hablaba con los medios; el diestro le explicaba, en confianza, a su hermana sus problemas con su mujer, y ésta los compartía con la prensa para fastidiar a su cuñada. La diseñadora, en vista de la situación, quiere que el diestro le dé su sitio y le pida a Conchi que no se inmiscuya más en su matrimonio.

Fruto de esta reconciliación, la pareja se ha dejado fotografiar en los últimos días durante una salida familiar, en la que fueron a almorzar los dos junto a su hijo José María presumiendo de complicidad y felicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Además, Ortega le ha pedido perdón a su mujer por la dejadez y pasividad que ha tenido con su relación desde hace aproximadamente un año, y promete mostrarle más tiempo e interés en lo venidero. Ana María aún tenía otro frente abierto: la hija de Ortega Cano, Gloria Camila, con la que ha mantenido una conversación a fin de acercar posturas.

Sea como sea, Gloria Camila Ortega ha defendido a su tía Conchi en Ya son las 8, el programa en el que trabaja como colaboradora. Lejos de dirimir su malentendido con Ana María, Gloria Camila ha comentado que "creo que se dio a entender que mi padre tenía que llamar a mis tías a escondidas, que lo tienen coaccionado. Eso es totalmente falso. Mi tía Conchi por ejemplo está recién operada, mi tía Mari Carmen tiene a sus nietos... No es que estén en casa. Ni manipulan a nadie, ni meten mierda, ni nada. Lo de que hay topos no sé quién es".