Óscar de la Renta, una fantasía de moda en la Biblioteca de Nueva York

La firma de moda Óscar de la Renta deslumbró entre las paredes de mármol de la histórica Biblioteca Pública de Nueva York con un desfile en el que, al ritmo de la canción del filme Fantasía de Walt Disney, presentó elegantes propuestas de fiesta para el otoño-invierno 2020. Los diseñadores Laura Kim y Fernando Garcia, directores creativos de la veterana marca, dispusieron su pasarela en uno de los pasillos del céntrico edificio de Manhattan, que era tan estrecho que las exquisitas telas de los vestidos rozaban las piernas de los asistentes al paso de las modelos.

Y es que, fieles al legado glamouroso del dominicano Óscar de la Renta, fallecido en 2014, la pareja de modistos deslumbró sobre todo con sus propuestas para la noche: decenas de vestidos majestuosos que abrazaban la silueta femenina y la embellecían a base de terciopelo, plumas, lentejuelas y adornos metalizados.

La solicitada modelo Bella Hadid abrió y cerró el show, que partió con looks para el día a día compuestos de pantalones, suéteres y abrigos de líneas rectas en colores brillantes, y fue in crescendo hacia las ocasiones más especiales, para las que abundaron los vestidos cortos y reveladores, o largos con volumen.

Entre esas piezas deslumbraron una túnica plisada con el escote palabra de honor recubierto de plumas, en bronce metalizado; otra recubierta de lentejuelas que parecían dibujar la Noche Estrellada de Van Gogh, con capa de gasa por encima; o un vestido negro con capas y capas de tul en la falda, con estrellas plateadas bordadas. También se vio el vestido con el que causó sensación este domingo por la noche en la fiesta de los Oscar la actriz Scarlett Johansson, pero en una versión de color negro y con terciopelo en la falda, que lucía un sensual corte a la altura del muslo.

Hubo cierta diversidad en el desfile: una modelo pelirroja de talla normal, que llevó un vestido largo negro con flores estampadas y falda con cola voluminosa, y otra que llevaba un pañuelo de seda para tapar su cabello y su cuello, vestida con un conjunto de suéter aguamarina y pantalón rosa chillón. La atención al detalle llegó hasta los complementos, entre los que sobresalieron unos minúsculos bolsos en forma de estrella, sujetos por una fina cadena, y sandalias minimalistas de pulsera que dejaban el pie prácticamente desnudo.

Para las propuestas de diario, la firma apostó por el traje de chaqueta con pantalón o minifalda, los tonos neutros y los estampados de flores, así como el calzado cómodo en forma de botas hasta la rodilla, y los bolsitos rígidos y con forma cuadrada.

El esperado desfile de Óscar de la Renta empezó tarde en una noche lluviosa, pero terminó elevando los ánimos de los más de medio millar de asistentes que aplaudieron a los diseñadores cuando se despidieron junto a la modelo Hadid, envuelta en una vistosa capa corta de plumas rojas.