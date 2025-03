Paola Olmedo es otra persona: el resultado de una intervención que le ha cambiado la vida

La portada de la revista Lecturas ha ofrecido en exclusiva la impactante transformación del rostro de Paola Olmedo. La que fuera nuera de Carmen Borrego, tras someterse a una intervención quirúrgica de casi siete horas, ha sorprendido a todos con su nueva imagen. Paola ha confesado que su familia no la reconoció en un primer momento.

Ana Rosa Quintana, en su programa, no ha podido ocultar su sorpresa tras ver la nueva cara de la exmujer de José María Almoguera. “Todo el mundo se ha quedado flipando hoy cuando ha visto la portada de la revista Lecturas. El cambio impresionante de Paola Olmedo. No sabemos qué tipo de cirugía es, pero verdaderamente es otra persona”, ha destacado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

Paola ha comentado sus impresiones tras ver el resultado de la operación, que ha sido realizada por tres cirujanos en la Seguridad Social por motivos médicos y no estéticos. “Es algo médico, nada estético. Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media. Mucho antes de los problemas digestivos tenía problemas de audición, me afectaba a la garganta y el oído. Según pasan los años empeora y dejas de oír. O te operas o te quedas sorda”, ha desvelado en la entrevista.

La joven ha asegurado que no se reconocía cuando se puso delante de un espejo. “Te miras todo, cada detalle. En fotos no me reconozco, es más raro todavía. Han tenido que retocarme todo. El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba. No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás”, ha dicho.

Se trata de una operación compleja, cuyo proceso de recuperación está siendo lento y tedioso para la joven. Durante un mes no ha podido abrir la boca y su alimentación ha sido a base de una jeringuilla. “Comía con una jeringuilla a base de purés, papillas y muchas proteínas. He perdido dos kilos. Lo que he llevado peor es no poder dar un beso a mis hijos”, ha confesado.

La exmujer de José María Almoguera ha confirmado que algo de miedo tenía porque la intervención era muy delicada. “El día antes estaba demasiado tensa, no dormí bien. Me han roto todo (señala desde la parte alta de la nariz). Es una operación muy delicada, hay muchas terminaciones nerviosas y por lo mínimo podía tener un problema de parálisis. Podía haber rechazado las placas de titanio que me han puesto (se señala la mejilla). Creo que llevo unos tornillos también”, ha explicado.

Carmen Borrego acudía como hace habitualmente al programa Vamos a ver donde le han preguntado por el impresionante cambio físico de Paola. “Sabía que se había operado pero no la había visto. Me alegro por ella porque sé que llevaba tiempo queriendo hacerlo, estaba en una lista de espera porque tenía una malformación. No seré yo quien se meta con alguien que mejore. Aunque todavía esté hinchada, a la larga se va a alegrar mucho”, ha zanjado.