Así fue el doloroso parto sin epidural de Cristina Pedroche

Cristina Pedroche rebosa felicidad allá por donde pisa. La presentadora de Password ha visitado el programa Y ahora Sonsoles, donde ha hablado de su embarazo, uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Su primera hija, Laia, vino al mundo hace dos meses, y aunque la televisiva ha informado de todo lo relativo a su embarazo mediante sus redes sociales, aún quedaban detalles por conocer. La presentadora se ha sentado junto a Sonsoles Ónega para hablar de la maternidad y de todos los sentimientos que le ha despertado.

Uno de los detalles más significativos fue que Pedroche quiso prescindir de la epidural. Una decisión arriesgada ya que tendría que aguantar todo el dolor. “Yo quería sentirlo todo. Sin epidural tú notas cómo va retorciéndose para bajar, en qué fase del parto estás… me parecía maravilloso. Solo me asusté un segundo cuando mi cuerpo, solo, empezó a empujar, sin yo saber que iba a empujar. Me asusté y le dije a la matrona: ‘¿estoy empujando?’ Yo sabía que mi cuerpo iba a empujar solo, pero hasta que no lo vives… “, ha relatado.

En ese momento llegaría uno de los momentos más duros para la celebrity. “Me voy a morir, no puedo más, del dolor que sentía, la intensidad”, le dijo a su marido, el chef Dabiz Muñoz.

La maternidad ha supuesto un vaivén de emociones y sentimientos para la presentadora de televisión. “Yo estoy feliz, miro a mi hija y me muero de amor, es perfecta. Pero de repente me pongo a llorar, y no sé por qué, de repente estoy asustada, estoy nerviosa, me hago pequeña, me meto para adentro… “, ha confesado.

Pedroche, siempre en el ojo del huracán, ha reconocido que a veces le cuesta digerir las críticas. “Me dan por todo, haga lo que haga. Hubiera preferido quedarme peor pero mejor mentalmente”, ha desvelado.