La pasión de Eugenia Martínez de Irujo por uno de sus burros se hace viral

Los animales ocupan un lugar destacado en la vida de Eugenia Martínez de Irujo. Una pasión heredada de su madre, la duquesa de Alba, que la aristócrata ha mantenido con el paso del tiempo. Eugenia, que cuida y protege a todos sus animales, ha publicado en las redes sociales una entrañable fotografía con uno de ellos. Se trata de uno de sus burros del que ha reseñado su nobleza. “Qué nobleza de animal”, ha posteado la exmujer de Fran Rivera junto a dos fotografías que demuestran su cariño y pasión por los animales.

La publicación en la que la diseñadora de joyas se funde en un abrazo con uno de sus burros, Tonic, se ha vuelto viral, contando con 4.600 me gusta y cerca de 500 comentarios que ensalzan su amor y dedicación hacia los animales. Entre esos comentarios se encuentran “Que bien le tratas”, “es que la nobleza, no es cuestión de títulos, se lleva en el corazón como el amor a los animales”, “una pasada” o “tan noble como su dueña, y no me refiero a títulos, me refiero a tu gran corazón, preciosa” son algunos de los ejemplos más significativos.

No se trata de la primera vez que Eugenia, que está muy comprometida con la defensa de los derechos de los animales, comparte fotografías con algunas de sus mascotas. La hija de la duquesa de Alba ha publicado vídeos con su perro Whisky, adoptado en Semana Santa, con Chencho, otro de sus canes, así como de sus caballos en libertad.