Paula Badosa confiesa que quiere ser madre pero no se pone plazos

Paula Badosa vuelve a disfrutar del tenis después de un año en el que los resultados no han acompañado todo lo que esperaba. La actual número 65 del ranking WTA, que viene de desarrollar su mejor tenis de la temporada en Wimbledon, vive un momento dulce a nivel personal tras reconciliarse con su pareja, el tenista Stefanos Tsitsipas. La deportista ha concedido una entrevista a La Vanguardia en la que repasa con total sinceridad algunos de los aspectos más destacados de su vida privada.

La prensa ha tomado la mala costumbre de poner el foco en su relación sentimental cuando los resultados le dan la espalda a ella o a su pareja. Badosa ha admitido que le cuesta digerir algunas críticas, sobre todo las que afectan a su relación sentimental con el tenista heleno. “Las críticas nunca son fáciles de gestionar, aunque a veces nos hace hasta gracia porque la gente no se da cuenta de que somos dos personas que compartimos una misma pasión”, ha comenzado diciendo.

“En ocasiones, además de por separado, entrenamos también juntos, por lo que en definitiva entrenamos igual o más que nadie. Podría entender más esa crítica a la distracción, si fuera con una persona de otro mundo, pero siendo dos atletas con un objetivo muy claro, lo que creo es que la gente no sabe ni lo que juzga. A mí personalmente lo que más me molesta es que la gente hable de realidades ajenas. Puedo llegar a entender críticas a mi parte profesional, a mi tenis, a que pierda o gane, pero vincular eso a algo personal me parece una falta de respeto”, ha señalado.

La tenista catalana se ha referido sin ningún tipo de tapujos a su relación sentimental con Tsitsipas. “Empatizamos mucho el uno con el otro, pero también somos dos personas tremendamente competitivas, aunque en el terreno de la pareja lo que prima es una relación sana donde nos tenemos respeto mutuo y nos entendemos muchísimo”, ha subrayado.

Cuando le han preguntado si sufre más cuando ella juega o cuando el que compite es su pareja, Badosa lo tiene claro. “En los dos la verdad, pero quizá te diría que se sufre más fuera de la pista porque no puedes hacer nada para entrar y ayudarle, y cuando estás jugando tú al final tú misma tienes ese control”, ha declarado.

La deportista no ha tenido reparos en hablar de una futura maternidad. Ha reconocido que desde pequeña sueña con ser madre. “Para mí siempre ha sido muy importante y lo he tenido presente desde que soy pequeña. Siempre he dicho que me gustaría ser madre, obviamente todavía me queda mucho tiempo, pero es algo que lo siento especialmente con mi hermana, a quien saco 11 años y con quien siempre he sentido una parte materna muy interiorizada. Es algo que quiero en un futuro y que me hará mucha ilusión cuando llegue”, ha finalizado.