Pedro Sánchez y Miley Cyrus: la extraña pareja

La cantante Miley Cyrus ha publicado varios mensajes en Twitter dirigidos al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para pedir que nuestro país se adhiera a la iniciativa de proteger a la población más vulnerable ante el coronavirus. Y lo más curioso es que Sánchez ha dedicado un rato de la mañana de este sábado a contestar a la ex Hannah Montana haciendo autobombo de la gestión del Gobierno ante la pandemia. Por supuesto, las redes han ardido, y la charla virtual se ha convertido en trending topic y carne de memes.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN