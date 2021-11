Chanel no podría tener mejor embajadora que Penélope Cruz

Penélope Cruz, imagen de Chanel, se ha convertido en la reina de las minifaldas y los conjuntos en tweed de la firma francesa. En la Semana de la Moda de Dubai, en la que se ha presentado la Colección Crucero, la actriz ha sido el foco de atención con uno de sus mejores looks en los últimos meses.

El estilo de Pe, embajadora mundial de la maison, es uno de los más sofisticados, femeninos y elegantes del momento. Fan del tweed, de los colores neutros y de los brillos, la intérprete apostó esta vez por un conjunto dos piezas elaborado con su tejido favorito, el tweed, y decorado con otro de sus elementos imprescindibles por excelencia: los brillos y lentejuelas. Un espectacular estilismo compuesto por una chaqueta con detalles de cenefa multicolor en los puños y una minifalda recta.

El outfit de la estrella española cuenta con un detalle que no ha dejado indiferente a nadie: una gran abertura en la espalda que la dejaba al descubierto y destacaba también con una cadena dorada de Chanel. El otro complemento que ha destacado ha sido un minibolso acolchado en color rosa que combinaba perfectamente con los colores de la cenefa.

Con la melena mucho más corta y clara, Penélope no sólo es una actriz de primera fila sino también una it girl mundial cuyos looks son copiados a lo largo y ancho del mundo por su atemporalidad, elegancia y porque casi siempre van muy pegados a las tendencias del momento.

Cruz se convirtió, desde luego, en el mejor reclamo de un desfile minimalista en el que el blanco y el negro tomaron la pasarela. Un colección plagada de prendas clásicas con un toque sesentero.