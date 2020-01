La Mercedes-Benz Fashion Week madrileña lleva semanas presumiendo de la incorporación de la casa Pertegaz a sus filas. Una noticia importante, aunque sólo sea por razones nostálgicas. Menos han hablado de la entrada de Mans, la firma de Jaime Álvarez, que hizo un desfile fantástico y presentó una colección fabulosa. La que firma Jorge Vázquez, director creativo de Pertegaz, también lo es. El gallego se ha propuesto resucitar esta icónica firma, y lo está consiguiendo. "La marca me podía mucho y me lo pensé durante un tiempo. ¡Es la única casa de costura importante que queda en pie, tras la muerte de Elio Berhanyer! Me atraía mucho pero me da tranquilidad que tengan un grupo empresarial gallego detrás, y que ellos me querían a mí", dice el modisto.

Vázquez se ha sumergido en los archivos de Manuel Pertegaz, ha buceado entre patrones y colores para empaparse de la esencia del modisto, fallecido el 30 de agosto de 2014. "Esta colección es un homenaje a él, a su buen hacer, a esa perfección y ese gusto por vestir a mujeres estupendas. Ves sus vestidos, sus volúmenes y las formas y son muy actuales, ¡era tan moderno!", dice. "¡Hasta las gafas que hacía siguen siendo modernas, lo que hacía él lo hace ahora Gucci!" La riqueza de la colección se basa en los tejidos. Gazares, moarés, rasos duquesa, muselinas, paillettes, paños de lana cashmere y tafetanes de seda. Los estampados geométricos y los salvajes, de cebra, conviven aquí con punto bordado y vestidos de fiesta de pedrería, cristal o plumas.

Se emociona hablando de las chaquetas bordadas que se conservan intactas y que ahora él reproduce, maravillosas piezas con ricos bordados que evocan una época gloriosa cuando la costura iba ligada a palabras como exclusividad y lujo. "Hemos hecho prendas muy sofisticadas y majestuosas, con siluetas muy estructuradas, volúmenes exagerados, mangas abullonadas y patrones que se recogen y drapean continuamente", afirma. Hay reediciones de prendas icónicas, de vestidos que perduran en la memoria. Y todo con el toque Vázquez. Esta colección mantiene un estrecho vínculo estético y emocional con el maestro pero a partir de ahora ese hilo umbilical se irá recortando para dar una nueva entidad a la firma.

Era el desfile más esperado del día, incluso de toda la semana. El debut de Jorge Vázquez como director creativo de la emblemática Pertegaz logró reunir en la primera fila a un numeroso grupo de personajes populares, muchos de ellos vinculados al mundo de la moda y otros a la política, ya que el lugar elegido fue la cúpula del Palacio de Cibeles, la sede del ayuntamiento de Madrid. Compañeros de profesión como Elena Benarroch y Ángel Schlesser no dudaron en aplaudir al final del pase que no decepcionó a nadie. La esposa del líder del PP, Isabel Torres, ocupó la primera fila de la pasarela ya que fue precisamente Jorge Vázquez quien le confeccionó su vestido de novia.

Modelos como Laura Sánchez o Nieves Álvarez no quisieron perderse ninguno de los detalles de esta primera colección. La actriz María Barranco tampoco quiso eludir la cita, no en vano ella lució un magnífico Pertegaz en la última ceremonia de los premios Goya.

Tampoco faltó la presentadora Jose Toledo o la duquesa Fernandina. La actriz Marta Hazas una "apasionada" de la moda compartió confidencias con su compañero de reparto en Velvet Diego Martín. Muy cerca de ellos Boris Izaguirre, un dandy en todas sus apariciones, tomó buena nota de los nuevos diseños junto a su amiga Carmen Lomana.