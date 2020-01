Pilar Rubio, ¿embarazada por cuarta vez?

Ya lo dijo la propia Pilar Rubio en una de sus últimas entrevistas televisivas en 2019: no le importaría ampliar la familia.

Los rumores de un cuarto embarazo de la colaboradora de El hormiguero empezaron a cobrar fuerza tras la reacción de Sergio Ramos al ganar la Supercopa con el Real Madrid; puso el balón debajo de su camiseta lo que, en la jerga futbolística, suele implicar que se está esperando un hijo.

Para la pareja, que se dio el 'sí quiero' en la Catedral de Sevilla en junio pasado, sería su cuarto vástago, después de Sergio Junior (de cinco años), Marco (de cuatro) y Alejandro (de un añito). Quizás estén buscando la niña, y ésta sea por fin la vencida.

En octubre en el programa de Telemadrid de Toñi Moreno Aquellos maravillosos años, cuando la presentadora le preguntó si querían ir a por la niña, la mujer de Sergio Ramos contestó: "No estoy embarazada. No tengo tiempo. No me importaría... en nuestro trabajo nunca encuentras el momento, tener un hijo es complicado. No descarto tampoco, pero me daría igual que fuese niño o niña... De los tres que hemos tenido no los hemos programado, si vienen, vienen".