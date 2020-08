Enrique Ponce y Ana Soria han protagonizado su primera pelea de enamorados y, al parecer, por todo lo alto. Una bronca a grito pelado en la playa de Cabo de Gata que alertó a bañistas, al socorrista e incluso a dos agentes de la Policía Local. Sucedió el último martes sobre las doce de la mañana, como recogen alguno medios locales, y citan como testigo al vigilante del arenal almeriense: " Los gritos fueron subiendo de tono y se oían a distancia. No me quedó más remedio que acercarme para ver qué ocurría y al ver al torero y a su novia discutir acaloradamente me quedé de piedra. Menudo espectáculo... "

El tercero en ¿discordia?

Joaquín Giménez, ex novio de Ana Soria, hizo este debut en la televisión este fin de semana en un programa de Telecinco, en el que se mostró cauto y respetuoso con la que fuera su pareja y no solo porque había recibido, vía burofax, una advertencia del prestigioso despacho de abogados del torero, sino porque, según dijo, aún le guarda "cariño" a la joven.

Aunque la buena sintonía que mostró en directo se tornó en amenaza poco más tarde cuando el joven, según recoge Europa Press, se fue de cena con un grupo de colaboradores del espacio, en concreto Viva la vida, y reconoció que las fechas del fin de su relación y el inicio del nuevo romance de Ana con el torero, no le cuadran. "Me sorprende por parte de él. Ellos no me pueden prohibir que vaya a algún sitio porque yo haya sido novio de su actual novia. No tengo miedo", aseguró.

El joven de 25 años, diplomado en Relaciones Laborales, mantuvo una relación sentimental con Ana Soria que duró siete meses, de diciembre de 2018 a julio de 2019. Sobre su oportunidad en televisión por su antigua relación con la nueva ilusión de Ponce se dice que, si fuera por él, aprovecharía el tirón.

De hecho, ya se está hablado de un otro proyecto que podría lanzarle definitivamente al estrellato. Joaquín Giménez podría convertirse en el próximo tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, y podría ser en la nueva edición renovada que presentará Jesús Vázquez a partir de septiembre.