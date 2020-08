Enrique Ponce y Ana Soria, contra los que critican su diferencia de edad

Desde que saltara la noticia de la separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas y la nueva relación del torero, muchos han criticado la diferencia de edad que se lleva con su novia almeriense, Ana Soria, y ahora el diestro ha salido al paso de dichas críticas.

Ponce ha dejado un significativo mensaje en las redes sociales a todos aquellos que hablan sobre él y su chica. El valenciano ha subido una historia a su Instagram en la que aparece la mano izquierda de Ana Soria y su mano derecha formando un corazón, acompañando la instantánea junto a la canción Jóvenes eternamente, de Pol 3.14.

El torero, además, ha elegido a conciencia el verso de la canción con el que ha acompañado la fotografía: "Y yo, que no puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que morir" y es que la pareja lleva unos días separada desde la última corrida del diestro en Málaga. Como se puede observar, parece que la relación de Ponce y la joven estudiante de abogacía va viento en popa.