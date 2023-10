La portada con la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, sueño cumplido entre ausencias

Isa Pantoja y Asraf Beno se han dado el sí este viernes en una celebración protocolaria y su correspondiente fiesta para, a su vez, pasar por taquilla con la revista Lecturas, que ha sido la que ha publicado este lunes la exclusiva, en un número especial.

Una boda donde más que las presencias eran notorias las ausencias. Notorias y previstas como la de la madre de la novia, la cantante Isabel Pantoja, que no estaba por la labor de reconciliarse con su pequeña del alma como tampoco sucede con el hermano, Kiko Rivera, con quien ha tenido sus tiranteces y palabras en los platós a lo largo de estos últimos años. Quien ha suplido esas ausencias ha sido Anabel Pantoja, que posa en la portada y parece que es su estelar tía.

Tras la firma matrimonial del pasado martes, Isa y Asraf ya eran matrimonio antes del viernes, pero en esa jornada de puente era cuando habían decidido compartir entre amigos la celebración. Sonia Sánchez, la representante de Isa, es su "madre" postiza, quien ha estado a su lado en los preparativos y bien cerca en la ceremonia donde Jorge Javier Vázquez ejercía de padrino, en lugar de Kiko Rivera, en un fugaz papel, ya que anímicamente no se encuentra bien. El también fugaz presentador de Cuentos chinos ha atendido así a la revista para la que escribe semanalmente.

"He intentado no pensar en las ausencias, no voy a pensar en eso. Me siento muy querida, muy arropada por todos los que vienen", expresaba Isa Pantoja mientras la maquillaban y peinaban para el gran momento, un relación que se ve confirmada al cabo de cuatro años y al cabo de esta exclusiva que no vendrá sola.

"Te amo. Eres la novia perfecta. No quiero separarme de ti en la vida", fueron las palabras en árabe lanzadas por el novio en la ceremonia, tal como plasma la revista Lecturas en este número especial de este lunes.