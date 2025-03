Preocupación por el estado de salud de Óscar Higares

Óscar Higares, uno de los toreros más destacados de los años 90 que participó en una edición de Supervivientes y ha hecho sus pinitos en la televisión, ha anunciado a través de las redes sociales el problema de salud que está atravesando en estos momentos. El diestro ha actualizado su estado tras una intervención que se ha prolongado durante casi seis horas. El propio afectado se ha encargado de explicar su evolución mediante una publicación en Instagram donde no ha faltado el humor.

“Parte de guerra… Sigo vivo, después de seis horas de cirugía y con más tornillos que una ferretería, pero en nada estoy saltando otra vez. Muchas gracias a todos por preguntar, os iré contando, ahora estoy un poco cansado”, ha comentado en el post. El torero se ha sometido a una artrodesis lumbar, que consiste en la colocación de tornillos que se unen entre sí mediante barras.

Higares ha compartido un vídeo en el que aparece animado pese a la complejidad de la operación. “Me acaban de subir de la UCI ahora mismo, he pasado la noche ahí, todo ha ido muy bien. Al final la operación ha sido casi seis horas, pero el médico está muy contento, ha ido todo muy bien. Ahora a recuperarme, me ha dejado que me ponga de ladito. No os imagináis, estar así de ladito es gloria bendita”, ha contado.

El torero ha querido restarle importancia a la intervención, aunque sí ha enumerado el parte de guerra con el que tendrá que lidiar en los próximos días. “Me duele la cara, tengo la nariz hinchada y el labio”, ha destacado.

Unas horas más tarde, Higares ha vuelto a actualizar su estado en varias stories de Instagram. “Me han dicho que me puedo sentar, que me puedo poner de lado y que puedo caminar. Ya he estado caminando un poquito por aquí por los pasillos”, ha añadido.

Una de las 'stories' que ha compartido Óscar Higares desde el hospital. / INSTAGRAM

El actor también se ha referido a las molestias que arrastra tras la intervención. “Pues nada, creo que tengo la tensión por los suelos. Tengo todo el brazo hasta el hombro dormido. Lo tengo acorchado desde anoche”, ha detallado.