Una ex del príncipe Enrique se suicida

La presentadora británica Caroline Flack, de 40 años, fue hallada el pasado sábado sin vida en su domicilio. Tras conocerse la noticia, el abogado de la familia confirmó que Caroline se había suicidado. La comunicadora es muy famosa en el Reino Unido por presentar el reality show Love Island y por sus supuestos romances en el pasado con el príncipe Enrique y el cantante Harry Styles.

Flack acaparó titulares en los últimos años en la prensa sensacionalista por su problemática vida. Quienes la conocían dicen que era una persona "vulnerable". Fue arrestada en diciembre, acusada de golpear a su pareja, el tenista Lewis Burton, con una lámpara mientras él dormía en su vivienda en Londres. El tenista negó en una publicación de Instagram los hechos, diciendo que no le golpeó con una lámpara. De hecho, tras conocerse la muerte de su aún pareja, Burton ha subido una foto a la red social asegurando estar consternado por la noticia.

"Mi corazón está roto, teníamos algo tan especial. (...) Seré tu voz, bebé, te prometo que haré todas las preguntas que quieras y obtendré todas las respuestas, nada te traerá de vuelta, pero intentaré hacerte sentir orgullosa todos los días. Te amo con todo mi corazón", escribió el tenista en Instagram junto a una foto de ambos abrazados.

El duque de Sussex conoció a la presentadora el año 2009 en un club nocturno; su relación duró muy poco, pues el nieto de la reina Isabel ll parecía no estar dispuesto a comprometerse por aquel entonces debido a su juventud. La también presentadora de The X Factor salió asimismo con el cantante Harry Styles cuando el intérprete de Adore you tenía 17 años y ella, 31.

Procedente de una familia de cuatro hermanos, Caroline comenzó su carrera como presentadora de radio y televisión. En los últimos años se había especializado en programas de telerrealidad, en particular Love Island y Soy una celebridad, ¡sácame de aquí! En 2014, Caroline Flack también ganó la versión británica de Dance with the Stars.