El primer príncipe que declaró su homosexualidad en la sociedad con más prejuicios

En España ha sido homenajeado en distintas fiestas del Orgullo y en Córdoba fue ya distinguido en 2019 como activisita internacional, el príncipe hindú Manvendra Singh Gohil admitió hace algo más de veinte años su homosexualidad y desde entonces ha ayudado a miles de jóvenes de su país con su protección y su ayuda para que encontraran empleo.

Manvendra, que tiene 55 años, es un símbolo en Asia por los derechos de la comunidad LGTBI y fue el primer miembro de una familia soberana en todo el mundo que se declaró homosexual. En su país, uno de las naciones gigantes del planetas, es una de las figuras con mayor influencia. Su residencia real está en Gujarat, al oeste de la península indostaní, y sus padres eran los maharajás de Rajpipla, reyes de lo que fue un territorio autonómo de la India hasta su independencia en 1947 y los reconocimientos a las monarquías se desmantelaron por ley en 1971. La bandera regional es un pendón morado, por cierto.

El príncipe Manvendra, a la derecha, en la recepción de un galarón por su compromiso

Fue en 2002 cuando este príncipe anunció en su entorno su orientación sexual pese a que era consciente del impacto que iba a ocasionar en su entorno tan tradicional, con unos padres de convicciones inmovilistas y que llegaron a pedirle que se sometiera a tratamientos terapéuticos para 'curar' su homosexualidad. Fue la reacción que tuvieron al conocer su confesión y tuvo que visitar consultas médicas al respecto. No, no era una enfermedad mental, ni un trastorno, prejuicios contra los que este príncipe sigue trabajando en su país de cara a una sociedad refractaria a cambios relacionados con las creencias religiosas. Ya de niño (criado en palacio sin amigos) también había sido tratado como enfermo por ser zurdo. El mayor respaldo lo encontró en su hermana con la que bregó para negociar con la familia. Su mayor influencia, para encontrar la confianza que necesitaba, fue su institutriz. Con diez años comprendió con pavor que la criada a la que tanto veneraba no era su mamá. Sucesos personales que marcaron su personalidad. Se casó en 1991 en un mamtrimonio concertadas por las familias con una joven de Bombay a la que tuvo que repudiar para dejarla libre (pero 'deshonrada' sin haber consumado la relación). Una vida de drama.

En 2006 la confesión de homosexualidad la hizo pública, cuando las prácticas homosexuales eran consideradas delito. Fue entonces cuando Manvendra se conviritió en un icono LGTBI internacional mientras era amenazado de muerte en su tierra. El príncipe, un título sólo nobiliario, sin carácter político en lo que fuera su territorio, puede vivir de las rentas familiares y de los ingresos de su palacio, visitable para los turistas. Su linaje de nobleza guerrera, defendiendo fronteras, se remonta a 1.500 años atrás y sus antepasados defendieron la soberania de Rajpipla hasta la dominación británica del siglo XIX. El último maharajá con carácter soberano fue el bisabuelo de Manvendra.

En una sociedad hindú de contrates de todo tipo, la división de hombres y mujeres en ceebraciones familiares y sociales han contribuido que la homosexuaidad encuentre un resquicio para la aceptación. Ya en 2018 dejó de ser ilegal la homosexualidad. Logros en derechos para los que el primer príncipe que se declaró gay en público se ha convertido en referencia. Tras años de reclamación y de ejemplo, Manvendra Singh Gohil es un icono en India, un país que ha ido deshaciéndose de prejuicios, según asevera el propio afectado por tantas agresiones y amenazas.